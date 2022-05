Challenge ACRHO: les 20 km de Velaines version new-look

Le rendez-vous est fixé à la Maison de l’Entité, au numéro 14 de la rue Parfait, à Celles, où l’on s’inscrira dès 13h30. Le départ sera donné à 15h précises pour un nouveau parcours de 20,500 km qui, de Celles, filera vers Escanaffles, puis une petite incursion en Flandre et retour par Orroir pour ensuite rejoindre Celles. Trois ravitos prévus sur le circuit, plus celui de l’arrivée.

Pour les infos complémentaires, Line Dufour au 0498/11.17.17 ou Christophe Coussé au 0479/24.20.92.

Un 23e marathon pour Philippe Dufour

Après dix courses, soit après Vezon, il y avait douze classés au général. Après l’Enfertje des Collines, ils sont maintenant 27. Si Jimmy Minet est toujours en tête, Eddy Dusausoit est venu se placer dans sa roue… Franck Denoël et Xavier Wauquiez, le dévoué trésorier de l’ACRHO, sont venus intégrer le Top 6. Au féminin, Mireille Duquenne s’est aussi glissée dans le classement, provisoirement à la douzième place.

On en profite aussi pour vous parler de Philippe Dufour. Il vient de participer à son 23e marathon qu’il a bouclé en 4h02, c’était à Copenhague.

Son épouse, Stéphanie Carton qui court seulement depuis sept mois – On la voit régulièrement sur les routes de l’ACRHO – a pris beaucoup de plaisir sur son premier marathon qu’elle a bouclé en 4h43. Cédric Geets, de Cordes, était aussi du voyage, il a bouclé les 42,195 km en 3h41.

David Dievart à la Mobi’Run de Mouscron

Dans le cadre de la journée sans voiture, le Service des Sports de Mouscron, en collaboration avec le Mouscron Marathon Men et le Jogging Club de Luingne. a organisé dimanche la première édition du Mobi ‘Run. David Dievart s’est imposé sur les 20 km, bouclant la distance en 1.17.30 et précédant Vincent Cantreul, 1.18.24, et Jérémy Hallez, 1.22.43. Chez les dames, Sofie Degrendel a été la plus rapide, prenant la 19e place, en 1.41.01. Le dossard 1282 est rentré(e) 29e en 1.57.10, précédant Fabienne Deman, 36e en 2.02.31. On a classé 54 participants.

Pierre-Alain Baudoin a remporté la course de 10 km en 39.27, devant Samuël Kistiaens, en 40.59. Nic Verhaeghe a pris la troisième place en 41.21. La Dottignienne Caroline Detournay, classée 18e en 48.44, termine première dame. Suivie de Maud Jeannot, de l’US Tourcoing qui boucle les 10 bornes en 49.18, et Anne-Lise Durez, 24e en 50.12; 118 classés.

Sur les 10 km réservés aux handisports, Benoît Delmotte a logiquement précédé son coéquipier du Rolling Lions Luc François: 30.44 pour Benoît, 43.14 pour Luc.