Lien Lamborelle sacrée à la Leuz’Arena

C’est un souvenir qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Lien Lamborelle et de toute sa famille. Alignée avec les U14 et les U16 de Waregem, la jeune Frasnoise a remporté le week-end dernier le titre de championne de Belgique en U16 lors des Final Four nationaux, organisés une fois encore avec brio par le BBC Leuze dans sa superbe Leuz’Arena. En finale, Ion Basket Waregem a en effet vaincu Malines sur le score de 88-81. Les Panthers de Liège ont frappé fort en s’imposant à la fois en U14 filles (64-68 contre Lummen) et en U19 (74-55 face à Malines). Enfin, chez les garçons, l’incontournable Filou Ostende est venu à bout de Liège Basket (79-63) sous le regard d’un certain Dario Gjergja, dont la présence n’est pas passée inaperçue. Le coach des champions de Belgique ostendais et des Belgian Lions s’est d’ailleurs entretenu avec les dirigeants leuzois, heureux de se voir récompensés et félicités par de telles personnalités du basket belge, dont le Liégeois Pierre Cornia, également actif chez les Cats. Y.V.