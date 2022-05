Le 6-0 initial met en confiance les Sharks mais Guillaume Payen montre très vite qu’il a la main chaude et relance son équipe qui prend rapidement les commandes avant de faire tourner l’effectif. Profondeville tente à plusieurs reprises de surprendre ses hôtes mais les Kainois gèrent à merveille leur avantage d’une dizaine d’unités. Au résultat, les visiteurs ajoutent la manière et réjouissent leurs nombreux supporters qui jouent leur rôle à merveille.

Un petit hold-up

Le retour des vestiaires est délicat pour l’ASTEK qui subit une énorme pression des visités et ne parvient plus à trouver son efficacité à distance. Les Requins reviennent même à un point avant de connaître un léger passage à vide à la demi-heure. Le plus dur n’est cependant pas fait pour les Kainois qui coincent en attaque alors que Profondeville, en pleine réussite et avec l’appui de ses fans, reprend les commandes de la partie. Le 79-73 à deux minutes du terme laisse craindre le pire mais Alex Bachelard plante deux triples salvateurs alors qu’Émile Salmon profite d’une ultime récupération pour offrir la victoire aux siens à la dernière seconde.

" On peut presque parler de hold-up car on n’y croyait plus du tout quand Profondeville est repassé en tête. Alex nous a offert l’espoir d’une prolongation mais cette victoire est vraiment inespérée ", commentait Obrian Vandam, auteur d’une énorme prestation et témoin privilégié d’une victoire qui restera dans les annales du club.

Nous reviendrons plus longuement sur cet exploit des Kainois dans notre édition de vendredi.