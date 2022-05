Les Mouscronnoises deuxièmes à Ciney

Du côté féminin, les Tournaisiennes de la Rusta avaient un long déplacement à effectuer pour le match des élites francophones à Herve pour y rencontrer, notamment, le club du MOHA qui a gagné. Formalité pour Elise Vanderelst qui s’est plus que facilement imposée sur le 1500 mètres. La Rusta a terminé septième. On ne s’amusera pas à vous relever les perfs ou les récoltes de points de certaines athlètes car on sait que dans les interclubs, le moindre point glané peut être important.

La Jeunesse Sportive Mouscron-Comines s’est rendue à Ciney où elle a affronté, dans le cadre de la D2, les clubs de l’ARCH, le CRAC (Charleroi), le Racing Club de Bruxelles, l’OSGA et Dour. Les Hurlues ont pris la seconde place derrière les athlètes du club de Saint-Ghislain.

Ath troisième à domicile

Ath recevait le match de division 3, avec comme adversaires Fleurus, Malmedy ou encore Seraing B. Chez elles, les Athoises ont pris la troisième place. Alodie Van Der Meulen a réussi à faire à deux reprises le plein de points avec ses victoires en hauteur et au poids. Sur le 100 mètres, Églantine Deworme a ramené 21 points avec sa deuxième place.

Nous étions aussi concernés par le match du club du Brabant wallon qui se déplaçait à Dampicourt pour y disputer le match de la division d’honneur, en nationale. Et pour le CABW, l’Enghiennoise Kylie Lambert a multiplié les épreuves. Elle s’est imposée dans la première série du 400 haies, en 1.02.45, soit le deuxième chrono car Jalika Badji, RESC, a remporté la deuxième série, en 1.00.89. Kylie a aussi été alignée au 4x100 m en compagnie d’Alexandra Mortant, Cooper May Lee, Alabiso Marilyn; les filles du CABW ont remporté la seconde série en 47.40. Deinze a remporté la première série, en… 47.40. Le CABW, toujours avec Kylie, mais avec cette fois Vanessa Scaunet, Nadège Don Modi et Audrey Mortant, s’est imposé en 3.49.59 sur le 4x400. Et il termine vainqueur de la rencontre, avec ses 173,5 points, contre 171 à l’Excelsior.

Des Tournaisiens en forme

Si les filles étaient en piste le samedi, les messieurs l’ont été le lendemain. En nationale à Lier, le club du LYRA, Simon Mazebo, sous les couleurs du RESC, a bouclé le 400 m haies en 54.27. Pour le même club, Florent Gets, a propulsé le javelot à 54.52.

La Rusta a décroché une belle deuxième place en division 1 francophone, avec une deuxième excellente sortie sur le 1500 m de Marc-Henri Vandenberghe qui a amélioré ses 4.00.70, du championnat du Hainaut à Saint-Ghislain, en 3.56.52! Depuis, vous savez qu’il a encore baissé le chrono à 3.51.65 lors du LBFA…

Melvyn Claes, à la longueur, (6,65 m), et Pierre Denays, au 5000 m, ont aussi engrangé le maximum de points. Dans certains concours, il y avait de la concurrence, et notamment à la perche avec Arnaud Art (5,30 m) et à la hauteur pour Nicolas Bal, avec le Carolo Thomas Carmois qui a franchi 2,20 m. D’autres performances sont à signaler, on pense aux 50.75 de Louis Renard sur 400. Au classement final, les Tournaisiens ont devancé Dour Sports mais ont été devancés par le Club Sportif de la Dyle.

Un petit mot sur la division 2 qui s’était donné rendez-vous à Ciney. Les Hurlus de la JSMC y ont terminé au pied du podium, à la quatrième place.