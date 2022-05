Le titre pour Lessines, le PVTM troisième

Lessines a fini premier en battant Romedenne 2-0 (25-14, 26-24), puis Limal 2-0 (25-10, 25-17). Même score de 2-0 face à Ohey (25-11, 25-22) et une dernière victoire 2-1 face à Waremme (24-26, 25-22, 15-10).

Troisièmes au classement final U17, les Mouscronnois pouvaient aussi se montrer satisfaits. "On a fait un bon tournoi dans l’ensemble avec une place que le club n’avait jamais obtenue. Cela a été une belle expérience pour ces jeunes qui ne doivent retenir que le positif malgré la déception de la défaite en demi-finale face au… futur champion" , disait Rémi Martinez, coach adjoint hurlu.

Avis partagé par Martin Depauw, passeur de l’équipe première et kiné au club. "C’était d’un très bon niveau avec ce set d’anthologie contre Mortroux gagné au mental." Pavel Depoorter regrettait une entame de tournoi un peu ratée. "C’est dommage qu’on ait eu du mal à se mettre dedans tout de suite. On n’a pas vraiment joué à notre niveau contre Guibertin. C’est toujours un peu comme cela. En championnat aussi, on a souvent eu des problèmes en début de rencontre. Heureusement, la victoire contre Namur nous a rassurés. Et contre Mortroux, on a tout donné au premier set et après, on craque. Mais on a fait une belle perf malgré tout."

Sasha Maillard rejoignait son coéquipier: "Au premier match, on aurait pu mieux faire. C’est en tout cas ce que pensaient les copains, même si j’ai trouvé Guibertin quand même fort. Je suis content d’être monté contre Welkenraedt où je n’ai pas trop mal joué à l’attaque… C’était cool!" , témoignait celui qui, à 13 ans et demi, est le plus jeune élément de l’équipe mouscronnoise. Présente comme marqueuse, sa maman était ravie. "C’est un chouette groupe. J’adore voir ces jeunes jouer ensemble. Ils ont dû aller chercher tout ce qu’ils avaient en eux physiquement et mentalement. Je suis contente de les avoir suivis toute la journée" , témoignait Élise Nuttens.

Le parcours du PVT: revers 0-2 face à Guibertin (17-25, 18-25) et victoire 2-0 contre Namur (25-12, 25-15) en poule; défaite 1-2 en demi-finale contre Mortroux (36-34, 14-25, 9-15) et succès 2-1 en petite finale contre Welkenraedt (22-25, 25-23, 15-10).