L’ASTEK veut en finir sur les bords de Meuse

Ça n’avait pas empêché l’ASTEK de l’emporter largement, pour ce qui était sans doute la dernière sortie d’Oli Delattre à domicile. Une victoire ce soir des troupes du coach Joffrey Pouillard mettrait fin au suspense et récompenserait leur fantastique campagne.

Coup d’envoi à 20h30 chez un Profondeville revenu donc bredouille du déplacement à Kain (71-46), lors de la manche aller. La principale cause selon le camp namurois? Une panne offensive en deuxième période. "On avait bien entamé la rencontre, explique Thomas Dustin. On était encore dans le rythme du match face à Nivelles et on a signé un 0-6 d’entrée de jeu. Mais Kain a durci sa défense et on n’a plus trouvé la solution. Le début du troisième quart aura fait mal, puisqu’on a encaissé un 8-2. Il n’y a finalement pas eu un seul quart où on a dépassé la barre des 15 points inscrits. Des joueurs n’ont pas eu leur rendement habituel. On a aussi senti que l’on avait un match dans les pattes en plus.Mais ça n’excuse pas la défaite. Même plus frais, on aurait perdu car Kain était un cran au-dessus chez lui."

Un ASTEK qui doit s’attendre à une réaction car Profondeville veut jouer une belle. "On doit tenter de pousser Kain dans les cordes, ajoute le coach Dustin. Pour ça, on doit mieux aborder le match et être plus malins en attaque. Les Kainois sont très athlétiques et ont tous la même taille. Ils switchent très facilement en défense. Même leurs pivots peuvent contenir mes percuteurs. Il faut jouer notre jeu, c’est-à-dire afficher une grosse défense, qui pourra nous amener des contre-attaques." Nos Kainois sont prévenus!

Notons aussi en passant que chez les jeunes de l’ASTEK, les U21 ont fini premiers de la série B en championnat AWBB, tandis que les U17 se classent deuxièmes en série A. De bon augure pour les prochaines saisons en… R1, espérons-le!