Ils feront revivre le derby Racing-Union

D’où son idée, partagée avec Alex Szalai, autre Racingman de cœur, pour ensuite la concrétiser avec l’aide de Fabrice Denis, fervent Unioniste, de faire revivre le derby du passé, celui qui attirait tant de spectateurs, celui qui passionnait un mois à l’avance, celui qui se jouait dans un bel esprit de chamaillerie. "On est nostalgique de cette période, reconnaît Alexandre Szalai, car il y a un avant et un après-fusion. Il est sûr qu’en 2002, quand il a été acté de réunir Racing et Union pour créer le FC, les bonnes intentions étaient là. Dans le fond, il fallait créer une nouvelle dynamique, les deux clubs ne se portant plus très bien. Ils étaient un peu malades… Signes du destin, aujourd’hui, là où se trouvaient les deux stades, on a une caserne de pompiers et un hôpital; niveau santé, c’est que ça ne devait pas être la grande forme!"

«Maintenant ou jamais!»

Vu que les terrains de la rue des Sports et de la drève de Maire ne sont plus, c’est sur celui du stade Luc Varenne – tiens, à votre avis, pour qui aurait-il pris position? – que ce dimanche 22 mai à 11h sera donné le coup d’envoi du derby entre anciennes gloires tournaisiennes! "Il arrive que l’on se croise entre anciens des deux camps et il n’y a pas une fois où on ne se dit pas que ce serait gai de revivre les derbies, raconte Éric Vissenaekens. Un jour, on s’est décidé, actant que l’on devait se revoir pour jouer un Union-Racing qui permettra à chacun de partager ses souvenirs et renouer avec ce qui caractérisait le foot tournaisien par le passé: une fête de famille."

Revivre le derby en 2022 n’a rien du hasard! "La date coïncide avec les 20 ans de création du RFCT et la disparition du Racing et l’Union, explique Éric. Mais au-delà de cette symbolique, on s ’est juste dit que c’était le moment ou jamais! Si on veut réunir un maximum de monde, c’est maintenant. Dans dix ans, ce sera déjà trop tard!"

Car se remémorer les bons souvenirs sans les protagonistes n’aurait que peu de sens. Et aurait moins de saveur car c’est un véritable régal de les écouter raconter leur derby… "Les duels de la fin des années 70 et début 80, c’était quelque chose! Vous aviez là, des équipes mythiques qui jouaient les premiers rôles en promotion, puis D3. Tournai connaissait des événements de football inégalés. Les derbies devant 10000 personnes, ce n’est pas une invention, ça a existé, s’exclame Fabrice. Il y avait un véritable folklore: les Unionistes et leur rat dans la cage, Casquette, le thé chaud au citron servi à la pause à l’Union, les derbies en catégories de jeunes joués devant 400 personnes, les fanfares qui allaient au stade à pied depuis leur QG… On dit qu’on ne doit pas vivre avec des regrets mais ça, on l’a perdu!"

Pour la bonne cause...

Pas de regrets mais on le répète, une vraie nostalgie. "À l’époque, on était dans la fête populaire. Chaque club avait 50 sections de supporters, rappelle Éric. On se retrouvait dans les cafés, au Derby, à L’Guinguette, à L’Europe, au Central… À une époque où les GSM étaient pure science-fiction, on faisait le tour de la Grand-Place à vélo pour voir si le bistrot de l’adversaire, jouant à l’extérieur, avait sorti le drapeau. Quand on ne le voyait pas, on passait d’office une belle fin de dimanche…"

Ce 22 mai, c’est un peu tout ça qu’Éric, Fabrice et Alexandre aimeraient revivre entre anciens! L’entrée a été fixée à 5 € mais sera gratuite pour ceux qui auront acheté une écharpe souvenir en vente au prix de 12 €. Sachez que tous les bénéfices seront reversés à Octobre Rose, l’ASBL qui soutient la lutte contre le cancer du sein. De nombreuses animations sont prévues pour la grande fête du foot.

Impossible de tous les citer mais en venant au stade Luc Varenne, vous pourrez croiser

Richard Cornil, Michel Bette, Jean-Jacques Casterman, Patrice Meurant, Patrick Voiturier, Gildo Foda, Didier Seynhaeve, Jean-Claude Stocman, Minou Droulez, Georges Mercante, Bernard Degouis, Bernard Crowin, Bruno Schotte, Victor Kawa, Claude Carbonnelle, Dany Duquesne et bien d’autres encore! "Ce sera une cinquantaine de joueurs qui participeront au match et un nombre inquantifiable qui sera dans les tribunes puis à la buvette! Notons aussi que pour se replonger le plus possible dans l’ambiance des chauds derbies, il y aura la présence de speakers connus, de figures de la presse de l’époque, de géants, de Mick Crosy, chanteur des hymnes des clubs…"

Retentiront donc La Marche des Rats et Voilà l’Union!