Néchin pourra faire bonne figure en P2

Mais ce week-end, il y a aussi eu de belles scènes de joie. Ce fut le cas à la Montkainoise où Fabrice Leleu a réussi son pari: retrouver la P2 avec son équipe parfaitement calibrée entre jeunes promesses et éléments routiniers. D’explosion de bonheur, il en fut aussi question à Néchin qui a peiné mais est arrivé à bout d’une belle et jeune équipe athoise. " On savait que ce ne serait pas facile face à ce beau groupe un peu renforcé à ce qu’on m’a dit (NDLR: on retrouvait Geo Fievez et Tom Dekampener dans le onze). C ’était jeune en face et cela courait partout , sourit Georges Lecoustre. Mais on a globalement su bien les gérer même s’ils ont eu quelque temps forts. Mais on s’en sort au caractère comme ce fut le cas face à Forchies la semaine passée ".

Néchin a su se relever après la défaite au Pays Blanc

En effet, Néchin a su faire le dos rond sous la pression adverse comme ce fut le cas en début de 2e. " Jordy Lheureux s’en voulait après avoir concédé un penalty évitable. Il nous l’a dit à la pause. Mais à la sortie des vestiaires, c’est lui qui nous maintient dans la rencontre. Il nous a permis de reprendre confiance. On a pu rester dedans avant d’inverser la tendance après l’égalisation. On a su le faire grâce à notre état d’esprit ".

Et d’état d’esprit, il avait déjà fallu en faire preuve en championnat. Notamment après la défaite au Pays Blanc B. " Elle avait été difficile à avaler car on n’avait pas démérité là-bas. Sans le vouloir, on a un peu relâché derrière. Même à l’entraînement. Heureusement, on a su se reprendre au meilleur moment pour atteindre l’objectif fixé par le club. Sans un début de saison un peu loupé, on aurait pu jouer le titre plus longtemps. Mais on a su se remettre à niveau lors de ce tour final en ayant le brin de chance quand il faut ".

Une future place de T2?

Revenu dans son club de cœur il y a quelques années, le capitaine va donc retrouver la P2. Et ce ne sera pas pour y faire de la figuration! " Oui je prolonge d’une saison , sourit l’attaquant. J’aurais pu stopper mais je suis encore capable de faire une année. Je prendrai peut-être un nouveau rôle entre le terrain et un poste de T2 pour accompagner Giovanni Huin. On doit encore en discuter.

En tout cas je n’ai pas de doutes pour la saison prochaine. Vu nos transferts, on aurait été considéré comme le favori en P3 si on y était resté. Mais on pourra désormais faire bonne figure en P2. On va avoir une belle équipe. On ne sera pas là pour se battre pour le maintien. Je pense même qu’on peut aller chercher le top 8 ".