Même l’Enfertje ne fait pas peur à Victor Vico

Les cinq premiers ont tenu un tempo entre 3.38 et 3.58 au kilomètre. Victor Vico a pris goût à la victoire: à l’Institut libre des Métiers, puis à la Gallo-Romaine de Blicquy, dernièrement à Vezon, et ce samedi à Œudeghien où il est rentré après 47.42 d’efforts, soit à une moyenne de 3.38/km. Quentin Parent avait déjà pris la troisième place en 2018 lors du Jogging de la Berlière. Il est cette fois monté sur la deuxième marche du podium, à 2.03 du vainqueur. Jo Van Den Brulle a pris la troisième place, et la première en V1, 12 secondes plus tard. Sont ensuite rentrés Sébastien Colmant Midol, en 50.05, et Siegert Lefevere, en 52.02. Les jeunes espoirs d’Ath Athlétisme, Thomas Moriau et Louis Bralion ont pris les sixième et neuvième places. Septième, Sébastien Chenut a remporté la catégorie des vétérans 2.

Côté féminin, Mireille Duquenne, A1, a signé une première victoire en terminant 83e en 1.05.24, soit pile à du 5 minutes au km. Noémie Amorison, classée 97e en 1.07.08, est première de la catégorie des dames. Sont encore rentrés dans le Top 5 des féminines: Isabelle Duvivier, 102e en 1.07.17; Cécile Moutiez, 105e et première A2; et Lucile Soyez, 109e en 1.07.49.

Victor Vico n’a plus couru de longues distances depuis 2016, seulement les 13,800 km des Crêtes du Tournaisis en 2017. Comment se comportera-t-il sur la première des quatre longues, les 20 Km de Velaines, au départ de Celles, le prochain week-end? Il a reconnu le parcours en VTT.