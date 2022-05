Le Vautour a laissé filer la montre en or

Ancien 881e joueur mondial, celui qui est toujours classé B-15.4 avait un peu disparu des radars ces dernières années, et pour cause. "Mes études secondaires en poche, je suis parti étudier aux États-Unis, où je suis resté pendant… sept ans. J’y ai passé un bachelier en gestion financière, puis un master en management du sport. Et le tout en défendant les couleurs de Texas Tech dans le championnat de tennis universitaire. Un milieu qui m’a passionné, et je ne cache pas que j’ambitionnais de faire carrière dans le sport universitaire américain. Le Covid a entraîné le gel des budgets et m’a un peu forcé à revoir mes plans. Me revoilà donc en Belgique, où je travaille dans le secteur de l’audit d’entreprises."

«Un souvenir à vie»

À 27 ans, Jolan Cailleau voit plus le tennis comme un loisir, mais on ne se refait pas… "La compétition reste ancrée en moi. Cet été, je compte m’aligner sur les plus belles épreuves du Belgian Circuit. Lorsque j’étudiais aux USA, je revenais en Europe chaque été et y disputais des tournois internationaux. Je suis monté jusqu’à la 881e place mondiale alors que je ne jouais que deux gros mois par an. En m’alignant toute l’année, j’aurais sans doute atteint la 500 e place mondiale, voire mieux. Ce n’est pas suffisant pour vivre du tennis, et cette page est tournée, mais je me satisfais aujourd’hui de l’équilibre que j’ai trouvé. Et puis, ça me permet de disputer les interclubs à Vaulx, où j’évolue depuis mes 13 ou 14 ans."

Et si nombre de Vallois ont déjà avoué regretter avoir été versés en N1, ce n’est pas le cas de Jolan. "Pour moi, à la rigueur, ça ne change pas grand-chose, mais pour les plus jeunes qui poussent derrière, c’est le mieux! De mon expérience, je ne vois pas l’intérêt de jouer en N3 si on peut goûter à la N1, quitte à perdre. Ils s’en souviendront en effet toute leur vie."

Les pensées vers Claude

Aussi râlant que puisse être le revers face à Tessenderlo, ce n’est de toute façon pas ça qui occupait le plus les esprits au Vautour. Claude Bergmans, prof de l’école de tennis qui a dispensé son savoir à des centaines de jeunes et de moins jeunes Vallois ces dernières décennies, dont des joueurs qui évoluent aujourd’hui en N1, se bat toujours à l’hôpital. Le septuagénaire a en effet été victime d’un AVC il y a une dizaine de jours. "Il se bat mais dans l’ensemble, les nouvelles ne sont pas des meilleures", souffle Nick Beirnaert, responsable de l’école de tennis valloise et capitaine de la N1. Voilà un match bien plus important à gagner que celui contre Tessenderlo…