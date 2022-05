D1B: Une piste suisse pour éviter la faillite de l’Excel Mouscron?

Il faut dire que les dettes n’ont cessé de gonfler. De nombreux partenaires, dont pas mal de la région, attendent encore leur dû. La piste d’une "procédure de réorganisation judiciaire" a été envisagée. Mais l’état des finances ne le permettait pas. Du moins difficilement. Le conseil d’administration, prévu à 17h, devait entériner la faillite.

Mais en fin de journée, un nouvel élément est venu redonner un peu d’espoir. Ruddy Naessens, le directeur commercial du REM, a annoncé sur Facebook qu’il avait peut-être trouvé une solution. " J’y travaille depuis des semaines, mais j’ai ramené à la table des négociations un investisseur suisse. Le Club, notre Club, n’est pas mort. Une approche globale qui préserve une équipe en D2 Amateur, le Futurosport, les filles… "

Avec un ancien international suisse

Contacté par nos soins, le Mouscronnois a confirmé. " C’est une très bonne nouvelle. J’ai travaillé dans l’ombre en demandant des rendez-vous avec les échevins et la bourgmestre. Cet après-midi, je l’ai rencontrée avec Guy et Philippe Brutsaert (directeur de l’IEGet responsable du Futurosport). L’investisseur suisse était présent en visioconférence et il s’est montré très intéressé. Il est au courant de la situation financière du club. Il faudra que l’on obtienne une PRJ. Mais il est intéressé ".

Le potentiel repreneur est Ramon Vega, un ancien international suisse. L’ancien joueur de Tottenham, notamment, s’est reconverti dans la finance à l’issue de sa carrière. À l’époque, il avait déjà tenté de reprendre Portsmouth, sans réussite. Le timing paraît court voire impossible. Mais selon Ruddy Naessens: " Un curateur ne peut prononcer la faillite s’il y a de l’intérêt ". Tant qu’il y a de la vie, même un peu, il y a de l’espoir.