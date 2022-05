Thieulain s’offre un «petit» derby contre Isières

Avec trois victoires et une défaite, les hommes de Gert Vandervelden connaissent un bon début de championnat. " Mais malgré tout, cela manque de dash dans l’équipe. Comment je l’explique?Peut-être à cause des transferts faits un an en avance… Pour ma part, je sais déjà que je ne serai plus là l’an prochain. Ce n’est pas toujours facile de se motiver. Et pour l’instant, personne ne semble prendre le relais. Il faudra qu’on réussisse à passer au-dessus de cela pour vivre une belle saison ".

Du côté de la Fraternelle, on reconnaissait la victoire thieulinoise. Toutefois, on regrettait certains moments clés mal gérés. " On est assez bien rentré dans la rencontre. On mène 2-3 après le premier tour de livrée, détaille Tanguy Willaert. On a su les tenir en première armure. Thieulain n’était pas spécialement impressionnant mais il parvient à atteindre la pause sur la marque de 7-5. On a loupé quelques opportunités. On a mené plusieurs jeux sur 0-40 avant de les perdre. C’est là-dessus que la différence s’est faite ".

Des occasions loupées pour Isières

Le scénario se répétera durant le 2eacte. " On se partage les deux premiers jeux. À 8-6, on mène une nouvelle fois 0-40 sur le jeu de Renaud (Raguet). Malheureusement, on le perd également… Cela a été le tournant de la rencontre. Cela nous a fait mal et on a un peu lâché mentalement. Thieulain a continué à jouer son jeu et on a commis trop d’erreurs. Parfois, on a manqué de frappe. On a aussi quelques livrées mauvaises. C’est un peu à l’image de notre match en Super Coupe. On n’est pas spécialement moins fort. Mais les Canaris sont plus réguliers ". Au classement, Thieulain et Isières se partagent la 3eplace avec Maubeuge et Galmaarden. Tous sont à sept unités. La lutte pour la Grand-Place de Bruxelles est déjà lancée. " Avec le retour des play off, c’est petites pertes de points sont moins graves que l’année dernière. Même si on vise les quatre premières places ", conclut le cordier de la Fraternelle.

Daubechies de retour

Dans le bas de classement, Ogy a débloqué son compteur. Avec le retour de Dauchechies notamment, il est allé chercher sa première victoire sur le ballodrome de Wieze (11-13). Par la même occasion, nos régionaux laissent la lanterne rouge à son hôte du jour.