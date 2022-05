Les locaux ont bien mieux joué et ont assis leur victoire par Bourquin à là 49epuis Vanderzippe à la 53e. Les hommes de Greg Vandenbulcke se qualifient pour le second round du tour final où il y affrontera Deerlijk qui a dominé Zwevegem sur le score de 4-0 (0-0 à l’aller). "En première mi-temps, on n’a pas joué. On n’a pas anticipé les choses. On était toujours 2e sur le ballon. Le fait d’avoir +3 et de les avoir battus 2-6 en championnat régulier y est pour beaucoup. Il fallait trouver les mots pour leur dire il n’y a rien de fait.

Après avoir ouvert la marque, on a joué avec nonchalance. Je les ai secoués à la pause en leur disant que ce n’était pas nos valeurs et qu’on devait gagner. Il fallait marquer pour le public et je leur ai demandé de jouer comme on sait le faire. Cela n’a pas été un grand Moen en seconde mais on a scoré deux fois. Maintenant on va jouer Deerlijk et on verra bien. » .