Le C-Sar a balayé le dossier incomplet de l’Excel Mouscron

Sur son site Internet, le C-Sar a publié les détails sur sa décision de refuser la licence pour le football pro à l’Excel Mouscron. Un document qui permet de mieux comprendre pourquoi une telle décision a été prise. Et à la lecture des conclusions, on peut constater que c’était la seule possible tant le dossier rendu par le REMétait quasiment vide. La liste des documents manquants était à rallonge: pas de preuve des paiements des salaires des joueurs, pas de preuve des paiements à l’ONSS, aux clubs à qui des indemnités de transferts sont encore dues, pas d’attestation concernant le règlement des dettes envers l’Union Belge ou l’ACFF…