Play-off de R2A: Kain peut achever le travail ce mercredi

Si les locaux ont du mal à ajuster leurs premiers essais, les visiteurs sont mis en confiance par un 0-6 insuffisant pour faire douter l’ASTEK. Les locaux profitent en effet d’un premier temps fort pour passer aux commandes (16-10) qui pousse le coach adverse à modifier ses consignes. L’effet est réussi puisque les Requins passent brièvement en tête en début de deuxième quart mais la deuxième accélération kainoise va définitivement permettre à la bande à Vandam de passer devant. Le 32-25 à la pause ne rassure pas tout à fait le staff local et le président Guy Bachelard nous confie même qu’un avantage de dix points permettrait de retirer le stress lié à l’enjeu.

Message bien reçu puisque les Kainois convertissent leurs quatre premières occasions à la sortie du vestiaire et asphyxient leur hôte en imposant une grosse intensité défensive. La résignation gagne doucement le camp visiteur alors que les locaux profitent d’un banc efficace pour accentuer leur avantage. " On a livré un grand début de match qui nous a permis de trouver la confiance , confiait Guillaume Payen, auteur d’un gros match. On a toujours à cœur de bien prester quand on joue devant un tel public. Pour ma part, j’avais la main chaude et j’en ai profité. Le coach avait demandé d’insister sur le jeu intérieur en sachant que nous sommes plus solides physiquement et nous avons progressivement su prendre l’ascendant. On peut donc se déplacer sans stress mercredi à Profondeville avec l’envie d’achever le travail et d’obtenir notre ticket pour la R1 où l’équipe fera bonne figure avec ses renforts. L’entraînement de lundi servira à peaufiner quelques réglages avec cette échéance importante. "

Joffrey Pouillard savourait pour sa part cette sortie presque parfaite: " On a bien joué tout le match même si on a tiré à 20% en début de partie. Notre grosse défense a compensé ces quelques lacunes mais on a su se libérer après la pause. On s’attend à voir Profondeville tenter quelque chose mercredi à la maison mais on est en confiance avec une intensité qui peut les user et un banc qui apporte beaucoup tout en ayant le luxe de ne pas beaucoup utiliser certains garçons. "