Une saison qui n’en finit plus

« Quand il n’y en a plus, il y en a encore », doivent se dire les Havinnoises qui, en s’inclinant à Mons B samedi passé lors de la dernière journée de championnat, pensaient en avoir fini avec leur saison, mais la fédération leur propose deux nouvelles rencontres. Un aller-retour face à l’avant-dernier de l’autre série de N2, soit Chastre B. Avant même de les jouer, le plus dur a été de caser ces deux rencontres. « Chastre doit nous recevoir ce samedi mais a un tournoi organisé. Le match est ainsi décalé à 18 h, heure à laquelle un terrain sera disponible. On doit accueillir Chastre samedi prochain mais à Havinnes, le terrain est déjà en train d’être refait. On devra jouer à Rumillies », explique la coach havinnoise Sandrine Van Herzeele qui aspire à voir ses troupes finir la saison sur une bonne note. L.D.