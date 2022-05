Le terrain constituera-t-il un avantage?

Belœil pourrait jouer trois fois de suite à domicile…

En effet, Belœil s’était imposé 3-0 à domicile et 2-3 à l’extérieur. "Si je suis satisfait du tirage au sort qui peut nous faire jouer trois fois à domicile en cas de qualification (NDLR: après ce premier tour face à Solre, si elle gagne, l’Union recevra le vainqueur du duel entre Molenbaix et Hornu; si elle passe à nouveau, le premier tour de l’interprovincial prévoit aussi le premier match à domicile, face au représentant du Brabant wallon) , je ne pense pas que jouer contre Solre soit avantageux. Nos sommes quatre prétendants, chacun a ses chances. De plus, Solre n’aura rien à perdre dans ce tour final alors qu’il représente un objectif essentiel pour nous. La pression sera donc sur nos épaules face à une formation libérée. Pour ce qui est de l’effectif, je reprends les mêmes que la semaine passée auxquels il faut ajouter Lericque."

En cas de succès, Belœil sera donc l’hôte de la finale contre le gagnant de l’autre duel qui concerne Molenbaix, l’autre qualifié issu de la Wapi. Il savait qu’il recevrait en entame de tour final suite à sa place de dauphin de Monceau. Et ce sera Hornu! Les locaux estiment ne plus être favorisés par leur terrain qui n’est plus un allié pour une équipe technique. Mais Hornu est aussi un adversaire qui aime jouer au ballon. Sur ce point de vue, les deux formations partent dès lors sur un pied d’égalité. "Oui technique mais aussi très physique. Nous avions été bousculés par l’impact physique des Hornutois chez eux. Le premier but prouvait d’ailleurs que nous n’étions pas maîtres des duels", précise Frédéric Debaisieux.

Molenbaix avec Petit mais sans Morain et Denays!

Par contre, le Léo n’a plus gagné depuis un mois et un dernier succès contre… Molenbaix à domicile (2-1)! Le Léo avait pris sa revanche sur le match aller qui avait vu Molenbaix gagner 2-0 sur des réalisations signées Petit et Vandenhove. "C’est donc un score d’un partout mais ce ne sera pas évident du tout face à cette très bonne équipe. De plus, je n’aurai pas un groupe complet. Si Petit rentre de suspension, Morain et Denays sont tous les deux blessés alors que El Hammouchi est retenu au travail. Et comme je ne veux pas déforcer la P4 dans son propre tour final, j’alignerai ce qui me reste de la P1", prévient le coach molenbaisien.