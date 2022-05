Le gratin des jeunes à Leuze

Le BBC Leuze organise ce week-end dans sa splendide LeuzArena (2 salles) les Final Four nationaux dans les catégories U14, U16 et U19 filles, ainsi qu’en U21 chez les garçons. Autant dire que le plateau sera exceptionnel. L’occasion par ailleurs de suivre les progrès – quasi à domicile – de la Frasnoise Lien Lamborelle, qui défendra les couleurs de Waregem dans deux catégories (U16 et U19). Samedi matin, les demi-finales U19 mettront aux prises Liège Panthers et LDP Donza d’un côté, Waregem et Kangoeroes Malines de l’autre (finale à 15 h 15). Dans l’après-midi, les U14 filles de Lummen et Waregem s’affronteront pour tenter de rejoindre en finale (17 h) le vainqueur de Courtrai Spurs-Liège Panthers. Dimanche midi, ce seront les U16 de Kangoeroes Malines et Namur Capitale d’un côté, Basket Lummen et Waregem de l’autre, qui viseront le stade ultime (16 h 45), avant l’apothéose des juniors (18 h), les demies opposant Basket Vilvoorde et Liège Basket d’un côté, Filou Ostende et Courtrai Spurs de l’autre.