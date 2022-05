Le FC Excel Wapi: oh non, pas ça, pitié!

1. Samedi Tic, tac, tic, tac! L’heure défile et toujours rien de concret en vue pour une éventuelle reprise de l’Excel. Le club mouscronnois est dans la misère, celle d’une dette colossale qui fait de lui un candidat à la banqueroute. On dit que ça bosse pourtant dur en coulisses, que ça s’active de tous les côtés, que ça passe des coups de fil aux copains des copains pour dénicher la bonne âme – même si elle est mauvaise, la direction hurlue prend, vu sa situation catastrophique! – et que, pour trouver la solution magique, cela travaille jour et nuit, décalage horaire oblige, les investisseurs fiables ou véreux, là encore peu importe vu l’urgence, étant établis à l’étranger. La dernière en date est celle d’un intérêt venant d’Oman ou peut-être du Qatar. "La piste du Moyen-Orient serait proche d’aboutir", osent même dire certains qui s’embrouillent un peu: "À moins que ce soit le Proche-Orient…" Coupons court aux rumeurs: qu’elle soit du Moyen ou du Proche-Orient, la piste est en fait très… moyennement proche d’aboutir! Comme d’autres, dont la majorité est le fruit de l’affabulation de proches – qui font mine de s’activer juste pour faire genre! – d’un dossier qui, lui, va se refermer sans issue favorable.

2. Dimanche On s’attendait à un suspense plus haletant en P1 de foot mais le Pays Blanc n’a pas fait de cadeau à Molenbaix qui, de toute façon, n’avait rien à espérer, Monceau s’assurant à Belœil du point qui lui manquait pour fêter le titre. Tant pis! Mais on se dit que les scénarios de dingue, cela n’arrive qu’ailleurs! Avez-vous vu en Angleterre? On est en D4, se dispute la dernière journée et Bristol Rovers vise la troisième place, la dernière qui permet de monter automatiquement. Northampton est aussi sur la balle avec le même nombre de points et un avantage de cinq buts au goal-average! Afin de croire en ses chances, Bristol doit cartonner Scunthorpe, la lanterne rouge! À la pause, il y a 2-0 en sa faveur mais Northampton fait aussi le boulot à Barrow, gagnant 1-3. Il reste les cinq buts à rattraper en 45 minutes. Le plus fou se produit: 3-0 à la 53e, 4-0 à la 61e, 5-0 à la 76e, 6-0 à la 81e et 7-0 à la 87e. Dingue! À l’image du coach de cette équipe de Bristol, Joey Barton, abonné au… bristol rouge dans son passé de joueur et collectionneur de bristols jaunes depuis qu’il est assis sur le banc, sans oublier ses démêlés avec la justice.

3. Lundi Il était appelé Monsieur Jeu de Balle ou le Roi Léon car il était simplement considéré comme la légende du milieu ballant. À 89 ans, Léon Casaert a perdu sa dernière lutte. Le natif de Pironchamps a régné sur la balle pelote durant trois décennies, décrochant seize titres de champion de Belgique, la plupart avec des clubs de sa région, Pont-à-Celles et Gosselies. Mais il y en a eu cinq rien qu’avec la société de Chapelle-à-Wattines au début des années 70. Il avait fait les belles heures du club leuzois. En fait, là où jouait Casaert, l’équipe gagnait. Ce n’est pas à Tourpes qu’on dira le contraire, le Carolo y ayant relevé son ultime défi pour une montée en D2: encore un succès! Le Roi Léon est mort, vive le roi!

4. Mardi Décision a été prise: pas d’issue favorable pour l’Excel, qui perd sa licence pro! Le C-Sar n’a pas accordé le sésame au club criblé de dettes et ce sont ainsi les portes du football amateur qui s’ouvrent à lui. Au mieux, ce sera la D2 ACFF si la faillite est évitée. C’est comme croire au Père Noël! "Et pourtant, j’ai le sentiment du devoir accompli", ose le président Patrick Declerck, fervent admirateur de Gérard Lopez, lui-même propriétaire et fossoyeur du club. Qu’on précise au "prési" que ce n’est bien qu’un sentiment personnel, car son devoir est entaché de notations rouges: busé sur toute la ligne!

5. Mercredi Que reste-t-il à l’Excel? Une reprise improbable en D2, une disparition pure et simple, la "renaissance" en P4 sous un nouveau numéro d’affiliation ou la reprise d’un matricule, comme cela avait été fait en 2010 avec Péruwelz! Qui a un matricule à vendre? Pas trop cher, on précise!

6. Jeudi Attention toutefois que les règles ont changé par rapport à 2010: désormais, le rachat d’un matricule doit se faire dans une certaine logique de proximité, clubs acheteur et vendeur devant se situer dans un rayon de 30 km! Mouscron qui rachète Péruwelz ne serait plus possible aujourd’hui car, à vol d’oiseau, les villes sont séparées de 37 bornes! On a cru comprendre que certains ont tilté que Mouscron-Tournai, ça ne fait que 20 km et se mettent à s’extasier de nouveau devant la création d’un FC Excel Wapi… Pas ça, pitié! Plus de fusion bidon! Qu’on laisse notre patrimoine footballistique bien tranquille!

7. Vendredi On apprend que le 28 mai, la Ville de Mouscron organisera son premier Tournoi de l’Entité. Y prendra part Dottignies, Herseaux, Luingne, la Squadra Mouscron et l’Excel qui, ça y est, semble déjà s’être fait à l’idée d’un avenir au sein du foot provincial. Sont aussi annoncées des équipes corporatives… Pour carrément habituer l’Excel à la Fasarmo?