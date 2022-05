D1B: Philippe Saint-Jean sur l’avenir de Mouscron: «Les valeurs doivent être plus importantes que l’argent ou les résultats»

Pourtant, on n’avait pas le noyau que l’on désirait à 100%. On aurait aimé amener certains joueurs au mercato mais cela n’a pas été possible. On voulait aussi discuter avec Nick Gillekens et Éric Bocat ainsi qu’avec la quinzaine de gars qu’on voulait garder. On avait la stabilité nécessaire pour travailler avec un José Jeunechamps prêt à s’impliquer. On aurait pu intégrer nos jeunes qui venaient de signer pro et d’autres. C’est la plus grosse déception ."

Pas de gestion sportive

Critiquer pour critiquer, cela ne fait pas partie de la personnalité de PSJ. Mais par son expérience dans le foot, l’homme sait analyser une situation. Et l’analyse est très souvent fine! " Il a manqué une ligne de conduite au sein du club. J’en veux à Paul Allaerts pour cela. Maintenant, avec le président, ils ont noyé Benjamin Seillier qui n’était plus entouré… Il fallait réussir à pérenniser le club. C’était possible avec une gestion saine et à plus long terme. On aurait pu revenir à un état financier convenable. On aurait pu mieux vendre des joueurs. Je pense à nos gardiens, par exemple. Comme Jean Butez. Je me suis souvent disputé avec le président à cause de cela. Je ne le flingue pas. Mais il ne connaît pas le football. Il l’avoue lui-même. Il dit déléguer mais ne le fait pas assez.

Durant toutes ces années, il n’y a pas eu de gestion sportive à long terme. Il n’y avait jamais de réunion pour les transferts. Les décisions étaient prises dans des conseils d’administration où il n’y a personne. Cela a manqué de remise en question . C’est pourtant l’une des clés de notre méthode. C’est obligatoire pour avancer ."

Revenir inlassablement sur le passé ne servira plus. Le mal est fait. L’ancien coach du RMPpréfère se tourner vers l’avenir. Même s’il s’écrit toujours en pointillé. " Il faut trouver une personnalité assez forte pour rassembler toutes les personnes qui veulent aider le club. Quelqu’un d’assez fort psychologiquement pour fonder une équipe. C’est le plus difficile. Mais on a montré cette saison que c’était possible avec la remise en question, en s’inspirant d’autres. Un bon exemple, c’est le Sporting de Charleroi, que je suis depuis le début du projet Bayat. J’y allais souvent quand j’étais coach de l’équipe nationale U21 pour visionner. Il n’y avait presque rien là-bas. Tout s’est construit peu à peu. Aujourd’hui, le club fait des bénéfices car il y a une bonne gestion. C’est géré comme un club de foot et pas comme une entreprise. Car ce sont des fonctionnements tout à fait différents.

C’est cette vision qui a toujours manqué à Mouscron. On a pris des investisseurs qui ne partageaient pas les valeurs si spécifiques au REM. Il faut expliquer le passé, ce qui plaît aux supporters… C’est un tout pour que cela fonctionne ."

Désormais, un nouveau projet devra se dessiner. Cette fois, il faudra écouter les personnes compétentes. Reste à voir à quel niveau ce sera. Depuis mardi, de nombreuses réunions s’enchaînent, notamment avec la Ville, pour réaliser un miracle: éviter la faillite pour rester en D2 ou trouver un autre matricule. Même s’il prendra certainement un peu de recul, Philippe Saint-Jean a déjà pensé à la suite. " Je ne veux plus faire du “sans arrêt”, être chaque jour sur mes mails dès 5h30. Car je ne vois plus mes amis et ma famille. Mais je peux toujours être là comme guide pour Philippe Brutsaert et Olivier Croes. Ce sont eux, le futur du club. Mais pour cela, ils doivent être entendus. J’entends des choses positives pour la suite mais aussi que certains veulent déjà tirer la couverture à eux. Si on passe au-dessus de Philippe et Olivier, ce sera sans moi. Je préfère alors garder mes petits-enfants ."

«En D2 avec nos jeunes»

Sur le plan sportif, le trio, auquel on peut ajouter Pierre Huys – "q ui réalise un gros travail au Futuro " –, se baserait forcément sur les jeunes. " L’idéal serait de garder nos jeunes qui viennent de signer pro. Mais pour cela, il faudra le budget. On a également une génération U18 qui vient d’être championne. On pourrait aussi l’intégrer dans le monde des grands ."

Un projet qui ferait (enfin) la part belle au Futuro et qui permettrait de garder le centre de formation en vie. Mais il ne faudra alors pas tarder pour le concrétiser. Parce que l’exode a déjà commencé. " J’ai déjà beaucoup de mails de jeunes pour nous dire au revoir et merci. Si on ne présente pas quelque chose très vite, cela continuera… Au Futuro, on a une quarantaine de wagons. Mais il nous faut une bonne locomotive pour les diriger. C’est ce que l’on voit avec notre équipe féminin e (NDLR: qui jouera ce samedi au Canonnier, à 14h, pour un amical contre le RWDM). On est débordé de demandes de jeunes filles parce que les résultats sont là et qu’on a vu les progrès tout au long de la saison. C’est pareil avec nos petits.

C’est pourquoi on a besoin d’une équipe première compétitive où les jeunes ont leur chance. On doit avoir un club où les valeurs sont plus importantes que l’argent et les résultats. Ces valeurs, c’est l’état d’esprit de nos gamins qui arrivent à maturité en seniors. Avec du plaisir avant tout ."

La voix d’un sage qui a trop peu souvent été écoutée par le passé. Si le REM devait connaître un renouveau, on espère que ce sera le cas cette fois!