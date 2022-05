D1B: Après Mouscron, José Jeunechamps rebondira-t-il à Seraing?

Ce futur coach pourrait être José Jeunechamps, qui était à la tête des Mouscronnois en D1B depuis octobre. Le tacticien, qui a une belle carte de visite en Belgique (Standard, Cercle, OHL, Antwerp, Mouscron) et à l’étranger (FC Metz, Charlton), a l’avantage de connaître le club, puisqu’il y a déjà été adjoint (début des années 2000) et même coach (2016). Il a également plusieurs amis proches qui officient toujours au club.

Deux pistes pour lui

Jeunechamps, qui est libre sur le marché, a deux pistes possibles, une en Belgique et l’autre à l’étranger. S’il ne nous a pas (encore) confirmé la piste sérésienne, ce club belge aurait un projet qui ressemble fort à celui de Mouscron, avec tout à reconstruire. Avec le départ de plusieurs cadres (fin de contrat ou retours de prêt) et l’incertitude liée au maintien (ou non) du FC Metz, il y a effectivement beaucoup de choses à faire à Seraing.

L’annonce de son arrivée pourrait d’ailleurs être imminente.