Tour final de P2: Enghien peut y arriver grâce à "son coeur"

Le FCaccueillera Mesvin le 22 mai maintenant. " Ce qui nous laissera le temps de nous reposer et de nous préparer pour combler les absences après 240 minutes intenses. On est heureux d’être dans ce dernier trio. Déjà parce que cela va nous permettre d’avoir un match à la maison. On compte sur nos supporters pour amener une ambiance électrique au stade. On sait que l’on fait face à deux bonnes équipes. Même si on espérait deux nouveaux derbies contre Anvaing et Estaimbourg. On est le dernier représentant de P2A et on compte bien montrer que la série est la meilleure. Quoi qu’il arrive, on n’a aucune pression. Notre saison est déjà réussie ".

Une page se tourne à Estaimbourg

Le tour final, c’est également une loterie cruelle où le moindre faux pas se paie cash. Estaimbourg l’a appris à ses dépens en étant rattrapé à cinq minutes du terme puis battu dans les arrêts de jeu par Mons B. Il sera donc toujours en P2 la saison prochaine. Un exercice 2022-2023 lors duquel les Tanneurs tenteront de faire au moins aussi bien que lors de la saison écoulée, mais sans Christophe Desmazières, leur "capitaine-courage". " Je n’ai tenu qu’une mi-temps ce mercredi, hélas. Je ressentais déjà une gêne aux adducteurs et j’ai sans doute trop donné. Mais c’était la moindre des choses. Je voulais rendre ne serait-ce qu’une infime partie de ce que l’AC m’a offert pendant cinq ans. J’y ai trouvé tout ce que j’étais venu chercher en provenance du Capreau Wasquehal, voire plus. "

Christophe n’était pas le seul à tirer sa révérence ce mercredi: Tibère Delécluse, le président, son épouse Marie-Christine Lorthioir et le trésorier Philippe Bassilière ont vécu leur dernier match en tant que membres du comité de l’AC. Plus qu’une page qui se tourne, c’est un fameux chapitre qui s’est refermé.

Anvaing loin d’être résigné

La chance a également choisi de ne pas sourire aux Anvinois. Au terme d’une rencontre âprement disputée, les troupes de Michael Browaeys ont vu leur belle aventure se clôturer au terme d’une toujours cruelle séance de tirs au but. " Contrairement au match face à Pâturages où on aurait pu avoir des regrets vu nos occasions loupées, ici il n’y en a pas , analysait justement Nathan Mahée. Notre portier (Jonckers) en sort deux belles et le leur claque une belle tête de Desmedt. Après, les pénaltys restent une loterie. Ils ont bien tiré les leurs. Nous également sauf le dernier. C’est comme cela… En championnat, on aurait dit que c’était un nul mérité. Mais ici, il fallait un vainqueur. Malheureusement, ce n’est pas nous ".

Toutefois, il n’y avait aucune résignation dans le club cher à Pierre Delcoigne. " L’ambition restera la même l’année prochaine. On tentera même de faire mieux , détaillait Fred Rousseau le T2. Le groupe reste sensiblement le même. On perd Jonckers, Desmedts et Sinty. Mais on ne perdra pas au change avec les arrivées d’Amaury Bruyneel et d’Axel Hustache. Le noyau sera aussi complet ".

On a déjà hâte de voir ça! Même si avant, on sera forcément attentif aux prestations d’Enghien.