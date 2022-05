D1B: Après la disparition du foot pro de Mouscron, Taravel évoque ses regrets: «Il y avait un clan direction et un sportif»

«Au niveu humain, la direction a été catastrophique cette saison»

S’il ne veut pas revenir sur la gestion – " Car je ne suis pas dirigeant et je n’ai pas toutes les cartes en mains pour juger " – le défenseur regrette l’absence de communication qu’il y a eue tout au long de l’exercice. " Depuis le départ, j’ai l’impression qu’il y a deux clans: celui de la direction et celui de la frange sportive. La communication a toujours manqué. Sur les retards de salaire, il aurait suffi de venir nous voir et nous prévenir que cela arriverait plus tard. Au lieu de cela, on est toujours resté dans le doute. Il n’y avait personne pour faire le lien entre les deux parties. Je n’avais jamais connu ça dans ma carrière. À Lokeren, on voyait toujours le président Lambrecht, pareil quand j’étais à Sion ou au Cercle. Là, en plus, on avait François Vitali qui était très présent dans son rôle de directeur sportif. On pouvait aller le voir pour n’importe quel souci ou juste pour discuter. Ici, on ne voyait jamais personne. Le "bénévole" (NDLR: il refuse de nommer Patrick Declerck), je ne l’ai vu qu’une fois. C’était lors de la fameuse réunion de fin d’année 2021 où il n’avait pas bu que de l’eau… Il est venu nous menacer car on voulait faire grève à cause de l’absence de salaires… C’était indécent. Il ne sait même pas qui travaille dans son club. Il a un jour pris des kinés et un joueur pour des supporters… Dans un club de foot, la relation humaine est très importante. Si ce n’est pas son truc, il pouvait désigner quelqu’un. Car à ce niveau, c’était une catastrophe…

«Le foot devient un business. Il est ma vie mais j’aime de moins en moins son monde»

Pour le reste, je suis mal placé pour en parler car je ne suis là que depuis un an. Mais tout ne date pas que de cette année. Je pense qu’il y a des choses derrière… C’est vraiment dommage pour le club, les supporters, les employés, les joueurs . Mais c’est à l’image du foot moderne où le business passe avant tout. Le foot, c’est ma vie. Mais j’aime de moins en moins son monde ".

«Lopez, où sont les salaires?»

Comme autre preuve de la relation difficile entre le sportif et la direction, le Français avance le dernier communiqué annonçant que les salaires ont été payés. " Mais nous, on n’a toujours rien reçu depuis… Pourtant Lopez avait payé jusqu’ici (NDLR: le joueur n’a pas hésité à l’apostropher sur Twitter). Là, je ne comprends pas pourquoi on n’a toujours pas reçu mars et avril. On nous dit que cela va arriver. Il y a même un communiqué officiel du club… On mérite ses salaires car on a encore fait le job en mars et avril. Pour le reste, je n’ai plus d’espoir. Même si ce sera dur à vivre. C’est quand même cinq mois de salaire qui vont peut-être sauter, les primes… Car il ne faut pas se voiler la face: le club court droit à la faillite ".

Mais malgré tous les ennuis vécus cette saison, le natif de la région parisienne préfère conserver le positif. " Humainement et sportivement, cela a été une superbe aventure. Ce serait dommage qu’on l’oublie vu ce qu’il y arrive aujourd’hui. On a connu un début de saison catastrophique mais on connaissait la raison. On n’avait aucune préparation, aucun plan tactique, aucune connaissance des adversaires par des vidéos. Dès le départ, je savais qu’on allait droit dans le mur. Au début, tout le monde n’était pas d’accord avec moi. Mais finalement, l’ensemble du groupe l’a compris. On s’est bougé pour trouver la solution (NDLR: le départ de Scifo). Mais derrière, on avait intérêt à assumer ".

«Vu tout ce qui nous arrivait et l’isolement dont on été victime, on s’est mis en bulle. Cela nous a renforcés»

Ce que le groupe fera parfaitement dès le retour de José Jeunechamps. " Dans les moments difficiles, le coach a toujours eu les bons mots et les bonnes attitudes pour nous garder concernés. Avec le staff du Futuro, on a su retrouver des valeurs. On a su remonter. Même au-delà de nos espérances. Il ne faut pas oublier que l’on comptait jusqu’à huit points de retard sur Virton à un moment. Que l’on ait pu jouer pour la 2eplace à un moment, c’est exceptionnel. Le tournant de la saison, cela aura été la défaite au RWDM. Quand le barrage s’est éloigné, un ressort s’est cassé. On avait beaucoup donné dans des circonstances difficiles. Mentalement, on était usé. On a payé le contrecoup en fin d’exercice. A-t-on des regrets à cause de l’extra-sportif?C’est difficile à dire. Car les retards de salaire ont fini par souder le groupe. L’aurait-on été autant sans cela?Je ne sais pas. Vu tout ce qui nous arrivait et l’isolement dont on était victime, on s’est mis en bulle. Cela nous a renforcé s".

«Il y a tout un Mouscron pour en faire un bon club: infrastructure, staff, le Futuro!»

Malheureusement, le maintien acquis sportivement n’aura servi à rien. Car la direction aura été incapable de laisser le club au niveau pro. " Et c’est finalement cela qui fait le plus mal. Nous, on a fait le job… Si on avait fini dernier, qu’on était dégueulasse et que l’ambiance était exécrable, il n’y avait rien à dire. Mais là, il y avait tout pour bien continuer: les infrastructures, le staff, le groupe où il n’y aurait eu que quelques départs. Il ne fallait pas tout reconstruire. Il y avait tout pour faire une belle saison et faire de Mouscron un bon club avec les jeunes du Futuro derrière… Il y avait des choses à faire ", conclut, amer, Jérémy Taravel.