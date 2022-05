On aura eu le droit à un vrai match de tour final entre Anvaing et Mesvin. Un duel d’hommes où les duels ont été rugueux et corrects. Juste avant la demi-heure, un peu contre le cours du jeu, les locaux ont ouvert la marque par Delneste (ou autobut) suite à une floche de leur gardien, Lemaire, qui dégage mal un ballon. Avec deux équipes bien en place, les occasions étaient rares. Mesvin profitait d’un coup-franc parfaitement calibré sur la tête de Taccogna pour égaliser à la 65e. Malgré deux occasions anvinoises par Delneste et De Smet, qui voyait sa tête superbement repoussée, les prolongations arrivaient. Là encore, personne n’arrivait à prendre le dessus malgré deux belles opportunités de J.Rigaux. C’était donc la loterie des tirs au but qui se montrait décisive et tournait en faveur des Montois. " C’est la vie, il en fallait un , relativisait Nathan Mahée. C’était un match assez équilibré. La 1reest pour eux mais on mène, c’est l’inverse en seconde. La semaine passée, on aurait pu avoir des regrets vu le nombre de loupés. Mais ici, il n’y en a pas. Bravo à eux ." Ce n’est que partie remise pour l’ACAqui gardera un noyau compétitif la saison prochaine.

Estaimbourg – Mons B 1-2

Difficile d’imaginer une élimination plus cruelle que celle vécue par les Estaimbourgeois ce mercredi. Malmenés en début de match par des Montois toutefois stériles, voire maladroits, les joueurs de Corentin Douterlungne prenaient les devants sur leur première occasion digne de ce nom quand, après 20 bonnes minutes de jeu, Sénéchal devançait la sortie du gardien et se jouait de son défenseur pour mettre les siens aux commandes. Ils pensaient même avoir fait le plus dur en tenant cet avantage pendant plus d’une heure, grâce notamment à un Corentin Denis impérial dans ses cages, et ce malgré l’exclusion de Graulich en début de seconde période. Le beau château de cartes s’écroulait à la 84e quand l’arbitre désignait le point de penalty pour une main "légère". Vannieuwenborgh ne tremblait pas et battait le portier de l’AC. On sentait bien que la chance d’Estaimbourg était passée et Privitera crucifiait les locaux dans les arrêts de jeu, en plaçant une tête rageuse sur corner. Bien entendu, les mines étaient basses dans le camp local au coup de sifflet final. " Nous venons de vivre exactement le sentiment inverse de dimanche, quand nous avions renversé Frasnes en toute fin de match et, clairement, c’est dur, avouait le T2 Quentin Winberg. Il a fallu ce penalty pour que Mons inverse la tendance. Le ballon va sur la main à bout portant, le bras est légèrement décollé… C’est la règle, mais c’est difficile à accepter. "

Reste que l’AC a réussi sa saison, même s’il lui faudra digérer avant de s’en rendre compte…

Gerpinnes – Enghien 2-2 (3-4)

Enghien sera donc notre dernier représentant de Wapi lors du tournoi triangulaire. Mais on peut dire que les hommes de Bernard Lenelle ont eu chaud. Sur son synthétique, Gerpinnes parvenait à prendre les devants grâce à Toussaint après seulement trois minutes. Les locaux se créaient quelques opportunités mais sans conclure. Les arrêts de jeu approchaient quand Deotto sortait une première fois de sa boîte pour égaliser sur une des dernières occasions. En prolongation, le même buteur récidivait à la 94e. Le FCpensait alors obtenir sa qualification mais Schellens remettait les compteurs à zéro à la 107e. On en restait alors là. Comme face à Ere dimanche, les tirs au but allaient se montrer décisifs. À ce petit jeu, les Titjes se montraient une nouvelle fois les plus forts. Delbecq, Magnus, Deotto et Seghers convertissaient leur coup de pied de réparation alors que Schellens loupait le sien. Le 22 mai, Enghien accueillera Mesvin pour son 1ermatch du triangulaire.