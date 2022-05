Padel: Clap de fin amer pour la Casa des Géants à Ath…

Les Messieurs 300 qualifiés pour le tour final

Reste que l’épilogue est abrupt. " Je ne rentrerai pas non plus dans les détails juridiques très complexes, mais un bail commercial porte normalement sur 9, 18 puis 27 ans. Nous n’en aurons passé que six à la chaussée de Mons… C’est ainsi et Julie et moi planchons déjà sur une nouvelle offre de loisirs, dans laquelle le padel ne sera pas oublié si elle se concrétise. "

En attendant, les affiliés vont se retrouver privés de leurs bases alors que les interclubs battent leur plein. " Plusieurs de nos équipes sont bien parties pour se qualifier pour le tour final. Nos Messieurs 300 en sont d’ailleurs déjà assurés. Ces formations pourront évidemment le disputer, mas intégralement en déplacement. "

En guise de bonne fortune, on épinglera la maxime choisie par Arnaud et Julie pour clore le chapitre: " Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. " Avec une telle philosophie, nul doute que la Casa renaîtra, même si c’est différemment… et ailleurs.