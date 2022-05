Franc succès pour les 24H de Don Bosco

Christian Decock, président du club, cheville ouvrière de l’événement tenait toutefois à préciser. " On a bien senti que c’était une reprise d’après covid. Les organismes ont souffert et la fatigue s’est fait ressentir chez certains plus tôt que d’habitude. C’est pour cela que comme par le passé, il n’était évidemment pas question de faire jouer les plus jeunes autant que les adultes. Ils n’étaient donc pas présents la nuit. On avait aussi anticipé en changeant quelque peu notre façon d’organiser les rencontres. Auparavant, elles étaient jouées en deux sets de 21 points. Avec des temps de jeu fatalement très différents. Ceux-ci dépendaient fort des forces en présence puisque des joueurs de clubs pouvaient rencontrer de purs amateurs. On a donc décidé pour cette reprise de minuter les matchs qui se sont joués en deux sets de 25 minutes. Ce qui a permis aux participants de mieux réguler leurs efforts et de profiter pleinement de leurs temps de repos ".

Des habitués et des petits nouveaux

Changement apprécié par Valentin Busschaert, un des participants les plus âgés du tournoi. " J’ai 40 ans et j’ai toujours autant de plaisir à être là. L’organisation était une fois de plus au top et la nouvelle formule a fait en sorte qu’on n’a pas attendu trop longtemps entre les matchs. Très utile pour la récupération ", confie cet ancien joueur de P1.

Présente quant à elle pour la première fois, Cassandra Legat est tout aussi enthousiaste. " C’est super cool et super bien organisé, avec un timing impeccable. On fait plein d’expériences et on rencontre de nouvelles personnes ", témoigne la jeune libero de la promotion des Dauphines de Charleroi venue avec des copains de Nivelles.

Fidèle parmi les fidèles, Christian Fiernes ne regrette pas d’avoir fait une fois de plus le déplacement depuis Bruxelles. " J’en suis à ma quinzième participation. Et c’est toujours aussi dur. C’est Vincent Ghisse, un des organisateurs de l’époque rencontré tout à fait par hasard dans un camping de Bretagne qui m’a convaincu. Depuis, pour rien au monde, je ne voudrais manquer ce tournoi ". Venue juste pour soutenir des amis tournaisiens et parfaitement novice en volley, Céline Louette s’est prise au jeu. " Arrivée samedi, je ne savais pas où je mettais les pieds et je ne pensais pas rester. Et pourtant je suis encore là ce dimanche matin. J’ai appris plein de trucs. La passe et la manchette par exemple. Le plus compliqué, c’est le fait d’anticiper et la mobilité, mais c’était une chouette expérience ".

En tout cas, à la remise des prix, les visages certes fatigués, témoignaient de ce plaisir d’avoir participé, ensemble, à quelque chose d’unique.