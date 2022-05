Douze classés, provisoirement au général de l’ACRHO

En mai, cours où ça te plaît…

Avant d’entamer les choses sérieuses, (Les 20 km de Velaines, le 21 mai et La Kainoise, le 5 juin), on aura samedi prochain, le 14 mai, à 15 heures, une bonne mise en jambes, avec L’Enfertje des Collines, au départ des Ballodromes Damien Gorts, rue Petit-Dieu, 2 C, 7911 à Œudeghien. Au programme, un parcours de 13 km, vallonné, essentiellement sur chemins de terre. Deux ravitaillements sur le parcours et un à l’arrivée. Renseignements complémentaires: Dorothée Depoortere, 0474/77.08.83.

Le samedi 21 mai, ce sera la découverte du nouveau parcours des 20 km de Velaines qui de Celles, fileront vers Escanaffles, pour revenir par Orroir.

Suivis le mercredi 25 mai du Jogging du Foyer de Roucourt (EPSIS) 9,400 km à 19h45.

Et pour finir le mois en beauté; une date à cocher dans votre agenda: le vendredi 27 mai, à l’école communale d’Obigies, place (près de l’église). L’épreuve est devenue une classique dans le calendrier.

À 18 heures, course pour enfants nés de 2012 à 2018; une course par catégorie d’âge, classements filles et garçons.

À 19h30, course +/– 4,5 km, en solo ou en binôme avec un adulte pour les enfants nés en 2010, 2011 et 2012. Course +/– 10 km, en solo. Parcours campagnard. Les parcours seront chronométrés.

Inscriptions: adultes, 5 €; enfants, 2 €

Ravitaillements, animations, bar et restauration; nombreux prix. Une organisation au profit de l’école d’Obigies.