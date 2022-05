D1B: Christophe Lepoint amer après la disparition de Mouscron du foot pro: «On nous a chié dessus»

Dès son retour au club, en janvier 2021, le capitaine avait senti que les choses tournaient mal. " L es gens avaient vu trop gros. Rien que les repas, c’était digne d’un 4 étoiles en Turquie. Il y avait une table de 20 m avec des crudités, 4 plats, 4 desserts. On allait en mise au vert avant chaque match. Je n’avais jamais connu ça dans ma carrière alors que j’ai joué à Gand, en Turquie, en Allemagne. Cela coûtait une fortune! Quand je vois aussi les contrats que l’on a donnés à certains. Il ne faut pas s’étonner que le trou se soit créé. Ok, cela venait de Diego Lopez. Mais la direction a accepté! Ni Declerck, ni Allaert, ni Seillier n’ont tiré la sonnette d’alarme pour dire qu’on vivait au-dessus de nos moyens ".

En ce début de saison, les choses se sont aggravées. Mais encore une fois, sans réaction. " Dès le départ, les fournisseurs et de nombreuses factures (hôpital, ONSS, assurances…) n’ont pas été payés. Mais personne ne sonne l’alerte. On a laissé couler le club. C’est bien beau de dire qu’il n’y a pas de dettes… Et quand j’entends le président dire qu’il est heureux de son mandat alors qu’en deux ans, il y a une descente et une probable faillite ".

«On nous chie dessus»

Pour le milieu de terrain, les coupables du naufrage hurlu sont facilement identifiables. " Il y a Gérard Lopez qui s’était engagé à payer jusqu’en juin. Mais ici, sans la licence, je ne vois pas pourquoi il continuerait. Contrairement à ce qui a été dit par communiqué, on n’a toujours pas reçu nos salaires. On nous dit que c’est parce que la banque veut vérifier l’origine des fonds. Mais depuis, on n’a plus eu aucune nouvelle. Encore une fois, on nous a pris pour des cons. Dans nos têtes, on sait qu’on ne touchera certainement plus rien…

Mais c’est à l’image de la saison. On n’a pas été respecté par la direction. On nous chie dessus depuis le départ. On a forcé Teddy Chevalier à faire une lettre d’excuse parce qu’il avait osé attaquer Lopez. Mais une semaine après, le gars annonce qu’il ne va plus donner un franc. Ici, le club tombe en D2 ACFFmais on n’a même pas reçu un message pour nous prévenir. Ce sont des employés qui nous ont prévenus. Cette année, on a vraiment touché le fond… "

«Declerck veut qu’on explique? Qu’il me donne le jour et l’heure»

L’ancien Diable Rouge est particulièrement remonté sur le président du REM, Patrick Declerck. " Il essaie de se faire passer pour la victime alors qu’il est l’un des plus gros responsables du gâchis avec Allaerts, Seillier et Lopez. Il dit partout qu’il est bénévole mais on ne doit pas avoir la même définition. Il se balade tranquille avec la Visa du club. Il s’en vante dans des restaurants comme cela m’a été remonté. Cela me met en rage par rapport aux vrais bénévoles qui se donnent corps et âme pour le club.

Il a dit à la télévision qu’il voulait me rencontrer pour qu’on s’explique. Aucun souci! Qu’il me donne le jour et l’heure. Je suis même prêt à lui payer le resto comme il est "bénévole"… Mais qu’il fasse attention à ce qu’il dit. J’ai appris notamment qu’il s’en était pris à ma famille en VIP lors d’un match. Je suis un gentil mais il ne faut pas me chier dans les bottes ."

Un drame humain

En attendant, c’est un véritable drame qui se passe à l’ombre du Canonnier avec la sortie du monde professionnel. Employés, jeunes ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. " Je pense aussi aux supporters. Je tenais à être présent avec eux mardi. J’ai vu la tristesse dans leurs yeux. J’étais à la limite de pleurer parce que cela me touche énormément. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont au club chaque jour pour nous. Philo, Dolo, Jean-Phi le cuistot, Christophe le jardinier et bien d’autres. Il y a aussi tous les membres du staff médical qui ont continué sans être payés. Quand je me suis blessé, ils sont venus me soigner alors que c’était congé. Ces gens ont tout donné pour le club mais ils paient les pots cassés. On savait que cela allait arriver. C’était écrit. Mais cela fait mal car je suis certain qu’on pouvait l’éviter. Maintenant, il faut trouver des solutions pour le Futuro, pour les employés, pour les jeunes, pour les filles dont on parle peu. Et si des gens ont fait des trucs louches, il faudra qu’ils paient ".

«On avait tout pour faire une grosse saison»

Ce sont également une vingtaine de joueurs qui se retrouvent dans une situation difficile. " C’est la merde… On doit attendre. S’il y a faillite, nos contrats sont cassés. Sinon, il faudra trouver un arrangement avec le club. Mais en attendant, on a les mêmes contraintes. Certains viennent de devenir papa, d’autres ont commencé à bâtir leur maison. C’est difficile. Je pense également aux jeunes; Matis (Laloux), Mathéo (Vroman) et tous ceux qui se sont entraînés avec nous. Ils n’ont pas encore eu le temps de se faire un nom mais j’espère qu’ils retrouveront quelque chose de bien. Heureusement, ils auront Philippe Saint-Jean, Olivier Croes et tout le Futuro pour les soutenir. Puis, on voulait tous faire encore une saison ensemble et défendre encore le maillot de Mouscron. On avait tout pour faire de belles choses: le groupe, le staff… Mais certaines personnes en ont décidé autrement…

À titre personnel, je sais que mon âge est là. Mais j’espère encore jouer un an ou deux. Je suis même prêt à rester au club s’il repart en D2. Mais à une seule condition, que toutes les personnes qui ont fait du mal à l’Excel soient loin ". La définition même du club-man!