Tour final: Belœil et Molenbaix s’évitent

Du moins au premier tour ! Car, inévitablement, s’ils franchissent tous les deux l’étape initiale du tour final, Belœil et Molenbaix se retrouveront en finale des prolongations de P1 pour désigner le représentant de la province du Hainaut à l’interprovincial. Avant de penser à d’éventuelles retrouvailles le dimanche 22 mai, il y aura un premier match à bien aborder. Ce dimanche 15 mai, nos deux qualifiés entameront ainsi les hostilités, une semaine après en avoir fini avec la phase classique du championnat. Ils le feront à domicile, Belœil face à Solre et Molenbaix contre Hornu. C’est l’ordre des matches qui est ressorti du tirage au sort de ce lundi fin d’après-midi. S’il se qualifie, c’est Belœil qui aura l’avantage de recevoir une seconde fois. On vous rappelle les confrontations cette saison : Belœil-Solre, deux succès à zéro pour le premier cité ; Molenbaix-Hornu, une victoire partout ! L.D.