Pas d’euphorie, pas de pleurs non plus

Avec ce nul biévènois, le Pays Blanc était à l’abri de toute déconvenue mais les Antoiniens n’ont compté que sur eux-mêmes pour effectuer le travail. "On a fait bloc et bien travaillé, dit Jonathan Delannoy. Mais si Molenbaix marque trois ou quatre fois lors de la seconde période, il n’y a rien à dire! On a souffert jusqu’au bout malgré 40 points au classement. C’est fou! Maintenant, on peut pousser un grand ouf de soulagement pour la P1 mais aussi pour la P3 qui n’a pas décroché le titre pour rien. Place à la fête!"

Péruwelz a aussi achevé la saison par un résultat positif chez un qualifié pour le tour final! Il n’aura pas manqué grand-chose aux gars de la Verte pour y participer également. Sans quelques renforts pour tenter de sauver la P2, l’histoire aurait peut-être pris un autre tournant. Mais les regrets sont éternels et les Péruwelziens peuvent prendre leurs vacances en songeant déjà au prochain exercice.

Place au tour final

La préparation de Belœil pour le prochain tour final a été parfaite. Des succès et un nul final contre le champion en titre en font un des favoris pour une qualification à l’interprovincial. Luc Paul est confiant avant le début d’un nouveau challenge. "On a joué le jeu car on voulait terminer deuxième du championnat pour avoir la chance de recevoir à domicile au premier tour. Mais force est de reconnaître que Monceau est un beau champion. C’est très costaud défensivement et l’équipe présente un bel équilibre entre joueurs expérimentés ayant déjà joué plus haut et des jeunes du cru. Au final, le nul est équitable même si nos armatures ont renvoyé trois ballons adverses."

Le nul belœillois n’aurait pas été suffisant pour que Molenbaix joue le titre lors d’un test-match. À vrai dire, ça ne l’enchantait pas de jouer à 20h mercredi soir. Il n’a toujours pas digéré non plus le manque d’équité sportive lors de l’inversion des deux dernières journées de compétition… Ça aurait pu changer beaucoup de choses. Encore fallait-il gagner au Pays Blanc? Sans réalisme, la tâche était impossible. "Mais le score ne reflète pas notre prestation. En convertissant nos occasions, on aurait enregistré un succès aisé, assure Antoine Vandenhove. Pourtant, on croyait au test-match. On voulait prendre trois points mais un superbe but de Ciot a condamné nos espoirs. Déjà contre Snef, nous n’avions pas su marquer le but de la victoire… Place maintenant au tour final. On le jouera à fond et on verra jusqu’où il nous mènera."