Le couperet est tombé beaucoup trop tôt

Pas plus de réussite un étage plus bas pour un Wez qui est passé à côté de son match à Horrues, son groupe ne semblant plus concerné. Et le 7-1 ne vient que le confirmer!

De déception, il en a aussi été question chez certaines équipes qui voulaient profiter du tour final pour voir plus haut. Le plus gros gâchis vient de la Squadra Mouscron qui s’était invitée au Canonnier pour recevoir Ressaix mais la kyrielle d’occasions loupées a été fatale aux Hurlus qui resteront en P3: quelle frustration car il y avait une ambition claire affichée! Les voisins Harchies et Pommerœul n’auraient nullement refusé une promotion en P2 mais Fontaine et le Pays Vert B ne l’ont pas entendu de cette oreille.

En P4, battus d’un petit but, c’est passé tout près pour les "B" d’Isières et de Biévène. Mais là où on a pesté le plus, c’est à Brunehaut éliminé à l’issue de l’impardonnable séance des tirs au but… Hollain continuera donc en P4.