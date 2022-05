D1B: Sans licence pro, l’Excel Mouscron se dirige vers la faillite…

Est-ce vraiment une surprise?Non tant la gestion a été catastrophique ces dernières saisons. Sous la gouverne de Patrick Declerck et de Paul Allaerts, les mauvaises décisions se sont enchaînées. Les investisseurs nébuleux (Zahavi, Piempongsant, Lopez) se sont succédé et ont détruit le club à petit feu. Avec toujours l’approbation du président et de l’ex-directeur général. Des personnes qui ont trop souvent failli à leur mission. C’est la 7efois en huit ans que l’Excel ne recevait pas sa licence en 1re instance. Il y a bien un jour où cela ne passerait plus.

Un passif bien trop important

Surtout qu’ici, la donne était bien plus grave. Contrairement à ce que disait un communiqué en février, annonçant un bénéfice de 600000 euros sur l’année, le matricule 216 était loin d’être "un bon élève"! Que du contraire, le trou s’est creusé de jour en jour. Aujourd’hui, c’est une dette de 4 millions, au moins (NDLR: le dernier compte publié à la banque nationale faisait état d’un passif de 10 millions), qu’il fallait combler. Ce qu’aucun investisseur n’a accepté de faire. Et c’est bien ce point-là qui a refroidi le plus le C-Sar. On pourra toujours avancer les histoires avec le LOSC ou le fait que l’Union belge a sorti des données judiciaires censées rester secrètes, ce ne sera toujours que des excuses. Des leurres pour ne pas assumer ses propres erreurs. Ou plutôt pour cacher des intérêts bien plus personnels et l’absence de plan B? Car des intérêts, il y en a eu ces derniers mois. Mais beaucoup ont été balayées d’un revers de main ou n’ont même pas été écoutées…

Et maintenant?

En attendant, le club est relégué au mieux en D2 ACFF. Mais avec un tel passif, on voit mal qui serait assez fou pour le reprendre. Un conseil d’administration aura lieu le 18 mai afin d’évoquer la suite. Mais on se dirige vers une faillite même si la Ville et l’IEG veulent l’éviter pour sauver le Futuro (600 jeunes) . Une procédure de réorganisation judiciaire, permettant de ne payer qu’une partie de la dette, a aussi été évoquée par le président sur les antennes de Notélé afin de conserver le matricule 216…

Quant au noyau et au staff, ils devront se trouver un “nouveau projet par la force des choses”, comme l’a écrit Clément Tainmont sur Twitter. En cas de faillite, ils se retrouveraient libres. Mais tous retrouveront-ils chaussure à leur pied dans le monde pro ?