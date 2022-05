D1B: Les supporters de l’Excel Mouscron se sont réunis au Canonnier: «C’est une partie de notre âme qui s’en va» (+ photos et vidéos)

En effet, une partie du public s’était réunie au stade afin de chanter une dernière fois à la gloire de leur club de cœur. Ils étaient plusieurs dizaines à rejoindre le bloc derrière le but. Ils étaient notamment rejoints par Christophe Lepoint qui était venu les remercier de leur soutien tout au long de la saison.

Après avoir enchaîné les chants pendant de longues minutes, les aficionados se sont réunis pour évoquer leur colère et leur tristesse. " C’est une partie de notre âme qui s’en va. Je viens au stade depuis que j’ai six ans. C’est fou de se dire qu’en moins de quinze ans, on a déjà connu une faillite et une probable seconde ". Mais un autre fervent embrayait: " Quoi qu’il arrive pour la suite, on sera toujours là, peu importe la division. C’est impossible qu’il n’y ait plus de football à Mouscron ".

Ensuite, comme lors d’un enterrement, ils ont commencé à évoquer les bons souvenirs du passé et des déplacements effectués dans toute la Belgique pour soutenir le REM.

Enfin, tel un symbole, un ballon a été sorti et quelques dizaines ont foulé la pelouse pour une petite partie de football. Était-ce le "dernier match" au Canonnier?