Une récompense inattendue

Il y a quelques jours encore, personne à Blaton n’aurait espéré accéder à la P1. Le barrage organisé dimanche entre les deuxièmes de chaque série était plus qu’un gala pour deux équipes qui avaient appris que Soignies n’allait pas inscrire d’équipe la saison prochaine, libérant sa place. Au terme d’un match très disputé, Blaton a émergé pour décrocher la montée. « On était encore mené de 10 points à neuf minutes de la fin mais les joueurs n’ont rien lâché. Cette accession, c’est une belle récompense pour le club car personne ne nous citait comme en favori en début de saison. Au final, après la demie en Coupe, notre parcours en championnat se finit de la plus belle des façons mais on devra bosser pour trouver l’un ou l’autre renfort pour compléter un groupe qui sera intégralement reconduit cet été », explique Thibaud Péridaens. V.C.