Un Estu abonné à la défaite

La saison a pris fin samedi soir pour un Estu qui a vécu une dernière rencontre qui reflète assez bien une année faite de bonnes choses et de mauvaises, les deuxièmes prenant un peu plus le pas sur les premières. De sorte que, face à Gand, comme lors des matches précédents, que ce soit en phase classique ou en play-down, le match joué par les Tournaisiens a basculé en faveur de l’adversaire et ça de justesse! Battu par le Don Bosco gantois, l’Estu n’est pas arrivé à échapper au zéro pointé. Quatre duels disputés dans la seconde partie de saison et pas le moindre succès! Dur constat pour une équipe qui aurait aimé faire mieux et aurait pu le faire. Mais il était écrit que ça ne pouvait être le cas, la faute à ces fichus moments d’absence fatals dans la gestion d’un match! On l’a encore vu face à Gand…

Et pourtant, le début de partie était juste idéal, Tournai démarrant fort, menant 3-0 à la 3egrâce à Mwamba et Rosier. Tout roulait toujours à la 7e avec le marquoir affichant un confortable 6-1. Et on se disait alors que c’était du tout cuit mais Gand réagissait et à la 10e, revenait à 6-4. L’Estu ne s’en laissait pas compter et remettait l’écart à cinq buts en sa faveur. Maamir allait jusqu’à permettre à ses couleurs de mener 12-6 à dix minutes de la pause. Un petit creux remettait en doute ce net avantage mais Rosier et Huart faisaient tout le nécessaire pour remettre la tête gantoise sous l’eau: 15-10.

Leur avance de quatre à cinq buts, les visités allaient la garder durant le premier tiers du deuxième acte, Voglaire ponctuant la 40e minute par un but qui maintenait sa formation aisément devant dans la rencontre (20-16). Mais venait le trou d’air malheureusement habituel des troupes de Romain Poix: pas loin de dix minutes de fortes perturbations qui faisaient vaciller un avion tournaisien qui piquait alors du nez! Durant ce laps de temps trop long, seul Rosier tentait de reprendre les commandes de la partie en mains. Mais son seul but tenait difficilement la comparaison avec les six inscrits par les Gantois qui égalisaient à 21-21 avant de passer devant à 21-22, puis à 23-24.

Le fait de passer derrière au marquoir faisait sonner le réveil de Tournaisiens qui semblaient vraiment vouloir éviter une quatrième défaite de rang. Via Maamir et Voglaire, l’Estu relevait la tête, affichait la mentalité nécessaire pour briguer la victoire, y croyait à 25-24, puis encore à 26-25 mais les deux ultimes minutes étaient gantoises, Lorré, Huysentruyt et Van Canwenberghe pliant la partie.