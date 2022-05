Pas de feuille de match électronique disponible pour le huitième de finale de Tournai mais qu’importe dans le fond car sa victoire ne se discute pas quand on voit le score final qui a sanctionné sa rencontre jouée à Anvers, face à l’équipe B locale, celle composée de bon nombre de jeunes joueurs qui font leurs dents en D2. C’est dire aussi si le CNT n’avait pas le droit à l’erreur, chacun au sein du groupe du coach Sam Gomez reconnaissant avant le match qu’une mauvaise surprise n’était en rien envisageable.

Un groupe de joueurs qui n’a pas pu préparer au mieux son duel de samedi soir en raison d’une arrivée tardive dans le bassin anversois. "La préparation n’a pas été idéale du tout, confirmait le coach tournaisien. On est arrivé à peine 30 minutes avant le début de la partie à cause de bouchons sur la route avant d’arriver sur Anvers. J’ai même certains de mes joueurs qui ne sont arrivés qu’un petit quart d’heure avant le coup d’envoi."

De quoi excuser une entame de match compliquée! "On peut mettre ce début difficile sur le compte de cette arrivée tardive, en effet. On va dire que c’est excusable, avec un premier quart-temps qui s’est fini sur un score de 2-2. On a malgré tout su réagir lors du second thème que l’on c lôture en mettant sept buts tout en n’en encaissant aucun. À partir de là, il fallait gérer le match tranquillement. Je regrette juste le fait d’avoir pris neuf buts sur l’ensemble de la partie même si, dans ce genre de duel, où la différence entre les protagonistes est trop grande, c’est difficile de rester concentré du début à la fin."

On retiendra ainsi la victoire, synonyme de qualification pour les quarts de finale que le CNT ira disputer ce prochain samedi à Malines, tout récent champion de Belgique qui s’est qualifié en battant Tielt 21-10.