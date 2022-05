Pas de médaille en chocolat pour Brunehaut

Après le revers à l’aller, les joueuses de Brunehaut n’avaient pas grand-chose à espérer de ce match contre Fleurus, équipe qui n’aura pas volé son titre en R1 mais qui n’a pas encore la garantie d’accéder à l’échelon supérieur, le club ayant introduit sa demande de licence trop tard. Les locales, privées d’Elisa Caridi, font jeu égal pendant 30 minutes mais s’écroulent dans la dernière période. « C’est difficile de mobiliser les filles pour un match qui ne compte pas vraiment, disait le team manager Jérémy Deconinck. L’essentiel, c’est notre montée en D1, acquise depuis quelques semaines. Avec le président, on travaille pour se stabiliser à l’échelon supérieur et on espère pouvoir annoncer très prochainement les noms de nos prochains renforts. » V.C.