N2: Blicquy s’incline mais retrouve un meilleur moral

À l’autre extrémité du général, Blicquy a débloqué le compteur en prenant le point à Saint-Servais (un revers 13-10) mais reste dernier, ce qui n’inquiète pas outre mesure Corentin Szlapa rassuré par ce qu’il a vu ce dimanche. "C’était une très belle lutte, fort disputée. On est même allé jusqu’à mener 6-8 mais Saint-Servais a été plus appliqué à ce moment-là du match, repassant devant à 11-8. On est encore revenu à 11-10 mais on n’a pas su accrocher notre adversaire jusqu’au bout. Dommage car ça aurait pu basculer dans notre sens. On prend un point, ce qui, à la base, est le résultat escompté mais quand on voit la physionomie de la lutte, avec ce point déjà acquis à la mi-temps, on aurait pu revendiquer la victoire sans que l’on ne crie au scandale. C’est un manque de constance qui nous a privés d’un meilleur résultat", avouait le joueur de Blicquy.

«Il faut retirer le frein à main»

Ce court revers lance-t-il la saison de Blicquy? "On semble s’être remis de notre sale week-end d’ouverture, sourit Corentin. Même si les scores ne veulent pas tout dire… À Tourpes, OK, on a connu des difficultés et le 13-2 n’était peut-être pas démérité. Mais contre Brussegem, 4-13, c’était trop lourd! Il n’en reste pas moins que le 0 sur 6 pour démarrer, c’était très mauvais. Mais on se dirige vers un mieux. Soyons juste plus réguliers et la victoire finira par arriver rapidement." Dès le déplacement de ce prochain dimanche à Kastel? "C’est une équipe à notre portée, on ira au minimum pour un point, et plus en fonction de l’évolution de la lutte. Un succès nous ferait du bien moralement, le tout est de retirer le frein à main qui nous empêche de relâcher la pression alors qu’en N2, c’est indispensable de jouer libéré."

On retient la défaite 13-7 d’Œudeghien à Ninove, auteur de trois succès en autant de sorties. Biévène s’est, lui, imposé pour la première fois cette saison en dominant Fontaine 13-6.