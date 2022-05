Monceau est un très beau champion

Un point suffit à Monceau pour sabrer le champagne, et cela quel que soit le résultat de Molenbaix à Antoing. Mais la malchance semble coller aux basques des hommes de Michel Dufour lors de la première période. Un centre en retrait mal calibré de Piérart est récupéré par un attaquant visiteur qui trouve la transversale de Gueguin. Un peu plus tard, un long ballon moncellois est à l’origine de la mésentente entre Gueguin et Fretin, lequel dévie le cuir de la tête… sur son propre poteau! Monceau se croit alors maudit. Belœil se reprend par la suite et achève mieux la période initiale sans pour autant prendre l’avantage. C’est chose faite dix minutes après la reprise. Un centre de Romano voit Lazitch et son défenseur hésiter à aller au ballon. Tout profit pour Piérart qui place une tête victorieuse au second poteau.

Monceau prend alors tous les risques offensifs en faisant entrer deux attaquants supplémentaires. Un pari réussi lorsque Bodson rétablit la parité à un quart d’heure du terme. Belœil tente encore de remporter la partie, histoire de terminer deuxième du championnat mais une toute dernière possibilité locale ne rapporte qu’un corner. Monceau peut alors exulter et fêter un titre mérité. Quant à Belœil, il jouera le tour final, lui qui a attiré Gianluca Falzone, qui évoluait à Gosselies après des passages à Saint-Symphorien et aux Francs Borains.