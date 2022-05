Les Péruwelziens terminent leur saison en beauté

Une infime chance de participer au tour final subsistait encore à l’entame de la dernière journée pour Péruwelz qui devait se déplacer à Hornu, déjà qualifié lui pour les prolongations prochaines. Péruwelz attaque donc la partie avec conviction et envie mais le triangle composé de Beugnies, Milito et Lenglart ne trouve pas encore la faille dès la sixième minute de jeu. Le match est équilibré et Mincio tente sa chance sans inquiéter Akou Buffon. C’est tout le contraire pour Montuelle obligé de s’interposer avec brio sur une tentative de Belasfar. On retrouve Belasfar en début de seconde période. Lancé en profondeur, il loupe son dernier geste face au but. Hornu insiste encore : Gourad trouve le front de Brissy mais Montuelle capte facilement le cuir. Après un coup-franc de Mehamdia trop enlevé, une combinaison entre Milito et Delattre permet de lancer Lenglart en profondeur, lequel ne rate pas la belle opportunité de placer ses couleurs au commandement peu après l’heure de jeu. On retrouve encore Lenglart pour une tentative lointaine qui ne double pas la mise péruwelzienne. À dix minutes du terme, Montuelle remercie sa barre transversale sur un essai de Belasfar. Péruwelz s’impose donc pour sa dernière rencontre mais ne jouera finalement pas le tour final suite au match nul réalisé par Solre face à Soignies. L.B.