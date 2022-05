Première période plutôt compliquée pour les locaux qui jouent de manière brouillonne. Il faut d’ailleurs deux interventions assez décidées de Cavicchio pour garder son équipe dans le match. Après une mise au point bien nécessaire durant la pause, Molenbaix B remonte sur le terrain avec de meilleures intentions. À la 70e, S. Bayart trouve l’ouverture. Cette avance est confirmée par V. Verpeut qui envoie son équipe au deuxième tour sur une tête imparable.

Templeuve B – Marbaisien B 6-2

D’entrée de jeu, les visiteurs prennent l’avance. Templeuve réagit et renverse la vapeur par Zenner sur penalty et Andal. À la reprise, ce dernier réalise un doublé qui met son équipe à l’abri de tout retour possible de la part des visiteurs. Aiseau réduira bien l’écart mais un dernier coup d’accélérateur permet à Rowie et Draoui d’atteindre le score de tennis… Un match de fou joué devant de très nombreux supporters prêts à soutenir leur équipe le plus longtemps possible durant ce tour final. Jusqu’à la P3?

Forges – Risquons-Tout 1-5

Dans le premier quart d’heure, le penalty transformé par Dewaele permet aux Hurlus de prendre l’avance de façon méritée. Avant le repos, Millecam est exclu pour abus de cartes jaunes, ce qui aurait dû compliquer la tâche mouscronnoise. Malgré cette infériorité numérique, Risquons-Tout creuse un écart de trois buts par Boutelière et Guerar. Forges est à son tour réduit à dix avant de réduire l’écart. À 1-3, les visiteurs finissent en force avec deux derniers buts signés Dubrulle et Guerar. Une victoire convaincante!

Leuze-Lignette – St Jean 3-0 (arr.)

Les locaux prennent la rencontre en mains et concrétisent leur domination sur le terrain par une avance de deux buts au marquoir grâce à Petit et Thayse après la demi-heure de jeu. À la 75e, après un penalty manqué par les locaux, les esprits commencent à s’échauffer tout doucement. Le lob de Coudou, qui porte le score à 3-0 à la 85e, ne calme pas l’ardeur de certaines personnes. Pour le bien de tous, l’arbitre décide alors d’écourter les débats, histoire de ne pas envenimer les choses. Score acté ou pas? On verra d’ici quelques jours.

Farciennes – Biévène B 2-1

Un long ballon venant du côté opposé est mal négocié par la défense biévénoise et permet à Farciennes d’ouvrir la marque dès la 10e minute de jeu. Ça commence mal pour les visiteurs qui prennent toutefois ensuite la maîtrise du jeu en faisant bien circuler le ballon, mais ils galvaudent leurs occasions franches. Après la pause, une mauvaise relance défensive est mise à profit par Farciennes qui double la mise après l’heure de jeu. Biévène revient à 2-1 via Soltau qui est à la conclusion d’une contre-attaque sur un centre en retrait repris au point de penalty. Mais les visiteurs laissent finalement filer les trois points aux plus réalistes de cette rencontre qui s’est envenimée dans le dernier quart d’heure.

Rumes LG – Momignies 4-1

Malmenés durant toute la première période, les Rumois parviennent néanmoins à inscrire deux buts contre le cours du jeu par Ogé et Simon. Momignies réduit l’écart juste avant le repos, ce qui permet au duel de rester indécis. Changement de décor après la pause avec des locaux plus entreprenants qui prennent le large en fin de partie par Coulmont et Lemoine. Défaite trop sévère pour Momignies qui a joué crânement sa chance.

Buvrinnes – Wez-Guignies B 5-0

Match fermé en première période. Les équipes se séparent à la mi-temps avec un score de 0-0. Avec deux blessés en seconde période, dont son gardien de but, l’entraîneur de Wez B doit jouer avec les moyens du bord mais sa formation craque rapidement en laissant Buvrinnes prendre les commandes et atteindre le score de forfait.

Hensies – FC Brunehaut 1-1 (3-1)

Sur un terrain difficile, la première période se jouera de manière partagée avec des opportunités de part et d’autre. Le gardien de Brunehaut maintient les siens dans le match en étant à la parade sur un penalty et une belle action d’Hensies. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec le score de 0-0. La seconde période reste équilibrée. À la 55e, Williame se fait pousser dans le rectangle. Le penalty est converti par Walkiers. Hensies revient sur un penalty généreux offert par l’arbitre à la 88e. Durant les prolongations, les deux équipes se neutralisent. C’est finalement Hensies qui remporte la loterie des tirs au but.

Flobecq – Baudour 2-1

La première mi-temps du match est relativement tendue. Flobecq ouvre le score sur une longue rentrée en touche reprise par Gortz à la demi-heure de jeu. Baudour rétablit rapidement la parité sur un penalty concédé suite à une faute de main. On assistera à la même physionomie de match après la pause. Flobecq se montre plus patient et bénéficie finalement d’un penalty juste avant le terme transformé par le libérateur du jour Gortz.

Isières B – Frasnes B 2-3

Belle entame d’Isières qui, après avoir raté deux duels avec le gardien de Frasnes, parvient à ouvrir le score sur un coup franc de Yakassongo repris dans une mêlée par Terache à la 7e. Un penalty permet à Frasnes de rétablir la parité à la demi-heure de jeu. Les locaux reprendront l’avance juste avant la pause sur un duel manqué de Bouvry qui revient dans les pieds de Vanderroost pour la conclusion. Frasnes domine les débats en seconde période et parvient à faire 2-2 sur une très belle action collective qui finit en pleine lucarne. Réduit à dix dans les dernières minutes, Frasnes résiste aux assauts offensifs des locaux. Les prolongations se jouent sous le signe de l’équilibre. Il faut attendre la 118e minute pour voir la défense d’Isières se montrer trop laxiste et laisser Frasnes s’emparer de la victoire.