Si Bangoura – surtout! – ou Plume avaient transformé une ou deux occasions trois étoiles au cours de la première demi-heure, le duel aurait sans doute tourné court. Au lieu de cela, un seul but pour Ere à la 36e, joli timing de Senesael qui s’élève plus haut que tout le monde pour transformer de la tête un corner de Fidalgo. Le mérite d’Enghien aura été de s’accrocher défensivement afin de laisser passer l’orage. Gros avertissement de changement de cap dès la 45e avec Staessens qui force Spreux à la parade; rebelote à la 52e devant Brison. Les Titjes se montrent plus réalistes en égalisant par Lecomte deux minutes plus tard; Minet provoque un penalty à l’heure de jeu que tire Delbecq mais Spreux l’arrête. Après un piquet pour Ere et un lob de Gortz, Enghien croit tenir le bon bout en faisant 1-2 par Lecomte à huit minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, Andrisse offre l’égalisation à Lestavel. De grosses occasions de part et d’autre en prolongations avant la loterie des penaltys. Senesael voit Delvingt stopper le sien alors que Baudoux transforme le dernier envoyant Enghien à Gerpinnes: "Il n’était pas plus stressant de le tirer parce qu’on avait encore de l’avance, sourit le capitaine. C’est cool d’avoir offert la qualification. Ça m’a permis de corriger mon erreur sur l’égalisation locale. On a toutes nos chances ce mercredi sur le synthétique même si les 120 minutes risquent de peser…" "J’étais dans les bons et mauvais coups , souriait Corentin Senesael, faisant allusion à son but et son penalty raté. Ça s’est joué sur des détails. On n’a pas été assez réalistes. On a eu le mérite de réagir après le 1-2 mais ça reste une grosse déception de perdre. On peut malgré tout être fiers de notre saison."

Anvaing – Pâturages 2-0

Les troupes de Michaël Browaeys ont profité à fond de leurs pénates rejointes par un nombreux public pour se débarrasser de Pâturages et s’offrir la visite de Mesvin ce mercredi: "Notre succès est largement mérité parce qu’on a eu énormément d’occasions; notre seul tort aura été de ne pas avoir tué le match plus tôt", concède Frédéric Rousseau, le T2. À la 38e, Sacchetti le gardien visiteur laisse s’échapper un ballon aérien que Coco Delneste en fin renard des surfaces qu’il est pousse dans le but. Les Anvinois doivent patienter jusqu’à la 90e pour se rassurer. "Il fallait laisser le suspense pour nos nombreux supporters", sourit Fred Rousseau. Un contre rondement mené voit Arnaud Bruyneel lancer Bottequin à la rencontre de Sacchetti qui ne peut rien faire. Entre les deux, Pâturages se signalera par un petit cafouillage dans le rectangle et deux arrêts réalisés par Jonckers: "Mais la balance penche largement en notre faveur; à part son erreur, Sacchetti aura réalisé des prouesses dans ses buts ", termine le T2 anvinois.

Frasnes – Estaimbourg 1-2

Dans les cordes pendant une grande partie de la rencontre, Estaimbourg a sonné le rappel de ses valeurs légendaires pour dix dernières minutes tonitruantes – et plus car affinités – histoire d’arracher sa qualif et recevoir Mons B en milieu de semaine: "Pendant 80 minutes, on n’était pas dans le match, on n’a rien produit et surtout pas notre jeu habituel. Sans doute un peu de stress et de pression de notre part mais aussi une belle équipe en face qui y allait dans les duels", relate Quentin Winberg. Conséquence: un penalty concédé par Romain Devianne et transformé par Soualmi à la 72e: "Non, franchement, si le meilleur buteur de P2 commence à jouer à ce petit jeu-là…" ; se marre Quentin. La comédie a assez duré et le coup de gueule de Dubrulle réveille tout le monde ainsi que le coaching gagnant de Corentin Dubrulle "On est passé à trois derrière et les montées de Delattre et Choquet ont fait la différence tout comme celle de Denis dans les buts suite à la blessure de Coudou; il a évité les prolongations en gagnant son duel à la 93e!" Delattre conclut une belle action collective, transformant un centre de Devianne à la 80e minute de jeu; Lemardelet provoque un penalty à la 91e, Romain Decarpentrie offrant la qualification à ses couleurs en le convertissant.