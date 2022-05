On devrait les retrouver en quarts de finale

Mouscron – Courtrai (sam. 21h30)

Toujours privés de piscine, les Dauphins de Mouscron, qui ont été désignés comme équipe à recevoir, s’exileront à Mons pour accueillir Courtrai dans un duel qui constituera l’affiche du premier tour. Le tirage au sort n’a pas été clément pour les Mouscronnois mais il y a deux semaines, c’est sans mal qu’ils avaient pris la mesure des joueurs du KWK en championnat. Normalement, on devrait revoir Gabo Gallovich et ses troupes lors des quarts de finale. "Vous le dites bien: normalement! En polo, et encore plus cette saison, rien n’est jamais gagné. Je n’ai pas envie de voir plus loin que ce premier match. Surtout après la prestation offerte à Tournai jeudi dernier! On a envie de gagner la Coupe bien sûr, mais rien ne sert de faire des plans sur la comète. Concentrons-nous juste sur Courtrai!"

Un coach prudent du côté mouscronnois et un capitaine qui l’est tout autant! "Parce qu’il faut savoir rester humble, après avoir laissé filer le championnat en faveur de Malines qui mérite son titre et surtout après avoir été décevant dans le derby contre le CNT, explique Valentin Roussel. Bien sûr, on sait tous que si ça passe pour nous ce samedi, on se dirige vers un gros quart de finale en déplacement, à Anvers! Mais n’y pensons pas, même si je ne vous cache pas que cette Coupe est un impératif. Il faut la gagner! Une saison sans trophée serait une grosse déception pour le club."

Anvers B – Tournai (sam. 19h)

Si Mouscron se produira à Mons en seconde partie de soirée, soit après le huitième de finale entre l’équipe locale et Wase, Tournai va se produire pour sa part en lever de rideau ce samedi soir. Cela se passera à Anvers où, à 19h, le CNT sera déjà à l’eau pour affronter l’équipe "bis" de l’AZC. Un adversaire pointant en troisième position de la D2! "On part avec l’étiquette de favori mais il ne faudra pas partir là-bas en se disant qu’il n’y a qu’à répéter la prestation face à Mouscron pour se qualifier. C’est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si on y va en se disant que c’est gagné d’avance, on va très vite disparaître de la compétition. Ne soyons pas la mauvaise surprise des huitièmes de finale! Pour cela, il faudra être concentrés car on sait qu’en face, il y aura de très bons U21 qui ne demanderont qu’à montrer de quoi ils sont capables face à une formation de D1", prévient Justin Kubat.

Son équipier Maël Leseney va dans le même sens, lui qui cumule avec brio tout au long de la saison équipe première et U21: "J’ai pu affronter les Anversois en championnat de jeunes; il y a de très bons éléments. En théorie, avec notre groupe qui a pris de la bouteille en Superligue, on doit s’imposer mais rien ne sera acquis au coup d’envoi. Prendre ce premier rendez-vous de la Coupe de haut serait une erreur", prévient le joueur français. On se doute que son entraîneur aura tapé sur le clou du discours de la prudence en semaine. En cas de qualification, c’est le plus gros morceau qui attendra le CNT en quarts de finale avec un déplacement du côté du champion en titre malinois.