L’Excel est bien sûr blanc comme neige

1. Samedi Plus que jamais, si vous voulez voyager sans bouger de chez vous, il vous suffit de suivre la saga mouscronnoise de l’Excel. Grâce au besoin de beaucoup d’avoir le sentiment de détenir la vérité sur un dossier de reprise qui sent aussi bon le brûlé qu’une merguez laissée sur le gril du barbecue à deux centimètres de braises ardentes durant un apéro qui s’est éternisé, il se dit que le club hurlu intéresserait bien des acheteurs: des Brésiliens, des Turcs, des Anglais, des Français, des Espagnols, des Azéris et même des Belges! "Voyage, voyage, et jamais ne reviens!"

2. Dimanche On leur avait prédit l’enfer – le diable était présent, comme chaque année! – au départ du Quintine Trail du Diable au SUKre à Ellezelles mais, à l’arrivée, ils nous ont parlé de paradis, même après 42 kilomètres, pour ceux qui s’étaient lancés sur la Hercule, le plus long tracé proposé… "Un plaisir providentiel, a-t-on entendu de la part de coureurs radieux une fois arrivés. C’est une souffrance quasiment divine!" Mais ils sont frappadingues, les traileurs! Ou ils doivent consommer de la bonne…

3. Lundi Lendemain de gueule de bois à Tournai! Jeu, set et non-match dimanche au Luc Varenne, qui en aurait sûrement bouffé son micro s’il avait dû commenter la prestation plus que médiocre des Sang et Or dans le dernier match du championnat de D3, décisif pour la qualification au tour final. Revers 1-6 et le sentiment que les Tournaisiens du FC n’en avaient que faire de poursuivre la saison! Tant pis pour un staff d’entraîneurs qui a réalisé un excellent travail. Tant pis pour des supporters qui, pour certains, ont utilisé leur écharpe comme bandeau pour les yeux afin de ne pas voir leur équipe se faire ridiculiser par Aische. Tant pis pour un club qui aurait pu fêter ses 20 ans d’existence par une montée en D2! Mais non, le FC restera un club de D3. Un club du cinquième niveau national et pour une ville comme Tournai, avec son passé footballistique si riche, c’est nettement insuffisant!

4. Mardi Le hasard du calendrier fait qu’on est convié au stade Varenne en cette fin de journée! Histoire de faire parler de l’initiative d’ex-joueurs de l’Union et du Racing de rejouer le "vrai derby" d’antan entre Infants et Rats! Ça se passera le dimanche 22 mai, avis aux nostalgiques, il ne faudra pas rater ça! On vous en reparle très bientôt pour vous donner les détails… Mais on en revient à cette fin de journée où on a eu tout le loisir de discuter avec les personnes à l’initiative de cet événement, faute de présence de nos confrères de la presse écrite et audiovisuelle, invités et attendus, qui se sont décommandés au dernier moment, et ont été taclés gentiment pour l’occasion… "L’essence est devenue chère, la télé régionale veille sûrement à faire des économies…" Faut-il vous préciser qu’entre le stade kainois de foot et les bureaux… kainois de la chaîne, il y a 150 mètres? "Et la gazette bleue et rouge a plus de temps pour aller photographier Lulu au Jardin de la Reine au milieu des cygnes..." Attaque unioniste, vous vous en doutez, un Racingman ne s’en serait jamais pris indirectement à la petite-fille de la légende Jean Dedonder! Mais que Nord Éclair et Notélé se rassurent, malgré notre présence, on a aussi eu droit: "Le Courrier, ce n’est plus ce que ça n’a été!" Bah oui, à l’image du football à Tournai, a-t-on répondu avec, bien sûr, le sourire, se disant que c’est dans l’esprit d’un derby si regretté qui, sans petites attaques ni chamailleries, n’avait que peu de saveur, voire aucun sens!

5. Mercredi Un communiqué officiel de l’Excel est tombé. En le déchiffrant, on a compristrois choses… D’un, que l’on arrête de l’ennuyer avec les retards de paiement des salaires; verser en mai des arriérés de mars, ce n’est quand même pas un drame! De deux, que l’on se mette bien dans le crâne que si le club va mal, c’est uniquement à cause de la crise sanitaire et du LOSC qui est parti comme un voleur, ne respectant pas ses engagements; oh le vilain! De trois, si la reprise du club est dans une impasse, c’est à cause de très méchantes personnes qui s’amusent à lui donner une mauvaise réputation! Bref, l’Excel, lui, est blanc comme neige…

6. Jeudi C’est ce jour à 16h que les avocats de l’Excel ont défendu le dossier de la licence pro devant le C-Sar. Sans repreneur officiel, ils ont juste pu quémander un délai supplémentaire afin de trouver une solution. En sortant, ils avaient l’air très confiants, évoquant le travail intensif mené par "une cellule de crise" pour pérenniser le club. Nous voilà rassurés, alors!

7. Vendredi On a oublié de dire que dans cette cellule, on a la Ville de Mouscron et l’IEG, soit Brigitte Aubert et Michel Franceus, mais aussi… Stéphane Pauwels! À quelle sauce le foot hurlu va-t-il encore être mangé?