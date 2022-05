Les jeudis Wapi: du bon et du moins bon

Mais la formule varie d’un club à l’autre. Tournai a opté pour du plus de 50 uniquement et les autres organisent en fifty fifty, une fois en vétérans, une fois en open. À Ath, les Tournaisiens ont fait la loi dans un premier tournoi, encore léger, de quelque quatorze équipes. Victor Maton et Jean-Paul Lemoine terminent en tête sur une victoire 13 à 10 dans le dernier tour, face au double dames de Christine Vandenabeele et Patricia Uytterschaut, de Tournai également. Pour accéder à cette finale, Victor et Jean-Paul ont dû marquer 13-5 dans la première contre Joel Montignies et Jean-Luc Ramu, puis 13-2 contre Carole Schamp et Roger Denayer et 13-8 contre la paire formée de Driss Duhamel et d’Éric Procureur.

Vincent et Christian

À Lessines, encore, en plus de 50 ans, la participation a repris avec 24 doublettes et l’on retrouve Victor Maton, cette fois en compagnie d’Éric Wettel, pour une place en finale face au duo Vincent Ronsse – Christian Couckhuyt qui l’ont emporté à 13-6. Ils remportent le tournoi à 4+33. Surprise sur le terrain d’à côté. Marc Cheront et Dominique Aguillera, repêchés, réussissent à battre Gérard Hans et Gino Zurlo 13 à 6 et se classent seconds à 3+25. Protégés, Victor et Éric sont troisièmes à 3+20, devant Gérard et Gino à 3+8. Viennent ensuite Vladimir Bugica et Joseph Triolo, 3+22; Jean-Luc Laurent et Simon Lembourg, 3+14; Jean-Luc Ramu et Joel Montignies, 3+10; Jean-Jacques et Jean-Luc de la PUC, 3+8

Alain et Thierry

À Vezon, 20 doubles s’inscrivent et Alain Caira termine devant avec Thierry Van Denhoek. "Pas évident su r des terrains très sélectifs. Nous sommes pourtant parvenus à jouer correctement une moyenne de cinq bonnes boules sur six et négocié correctement les moments importants. Dans les troisième et quatrième parties, contre des belles équipes, nous avons dû relever notre niveau. Il faut dire que Thierry et moi nous nous connaissons très bien et ça contribue aux bons résultats."

Sur le plan des chiffres, cela donne une victoire à 13-7 en entrée face à Yves Comblet et Claudy Maes, par la suite un 13-5 contre Patrick Storme et Philippe Van Denbosch. C’est 13-1 face à Thierry Delvaux et Christian Delcourt, et 13-3 en finale contre Didier Sadin et Éric Wettel, qui se classent quatrièmes à 3+14. Dans le dernier carré, l’on retrouvait aussi Éric Procureur et Hervé Dehainin face à Patrick Thuilier et Rudy Delcourt. Éric et Hervé cèdent à 11-13 mais prennent bel et bien la seconde place à 3+15 devant Patrick et Rudy à 3+12.

Derrière les quatre teams protégés, Éric et Sonia passent à 3+22. Claude Rohaut et Herman Leblon suivent à 3+11. Jean-Paul Wuilcot et Viviane Procureur sont à 3+2.