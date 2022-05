Les affiches à Ere, Pommerœul et Leuze

P2: 4 sur 6 pour Enghien face à Ere cette saison

Le tirage au sort a réservé un duel 100% Wapi dès le premier tour des prolongations de saison de P2, Ere recevant Enghien. Duel entre des équipes à la qualité de jeu similaire, en attestent la deuxième place du classement qu’elles partagent avec Anvaing et le partage 2-2 qui a sanctionné leur récent affrontement en championnat; c’était il y a un mois au Parc! Ce dimanche, c’est à la rue des Coquelicots que cela se passera, là où les hommes de Bernard Lenelle étaient venus gagner 1-3 en novembre… Bien malin donc qui peut donner un favori!

On le savait à l’avance, de par le statut de dauphin du champion luingnois, Anvaing était quasiment certain de recevoir afin d’entamer les hostilités. Quand on sait que c’est Pâturages qui sera l’adversaire du jour, c’est une excellente nouvelle de pouvoir jouer à domicile, car les Jaune et Vert se plaisent à faire l’aller-retour entre la P2 et la P1. C’est dire si, quand ils sont au tour final, ils réussissent régulièrement leur coup. Cette saison, contrairement à Anvaing qui a vite validé son billet en remportant la seconde tranche, Pâturages aura dû attendre la dernière journée et un succès providentiel à Mons B pour assurer sa place. Ce sont souvent ces équipes-là qui sont les plus dangereuses!

Cinquième classé et donc dernier qualifié dans la série A, Estaimbourg se doutait bien qu’il jouerait à l’extérieur. Le voyage se fera du côté de Frasnes où les attend une équipe qui marque très facilement – 76 buts! – mais qui encaisse aussi aisément – 45 buts! – et qui sort d’un revers 4-2 face à Trivières, ponctuant une dernière tranche plus que délicate avec, uniquement, onze petits points pris. Y a-t-il dès lors matière à faire pour les Estaimbourgeois?

Notez encore que si Anvaing et Estaimbourg venaient à rejoindre Ere ou Enghien au second tour, on n’aurait pas de derby au second tour de mercredi, nos équipes s’évitant habilement. Pour mieux se retrouver à la triangulaire à l’issue de laquelle sera désigné le montant assuré?

P3: Pommerœul a battu deux fois le Pays Vert B

Avec quatre montants minimum, le tour final de P3 disputés par seize équipes est le bon plan car, vous aurez vite fait les comptes, deux victoires suffiront pour faire partie des heureux élus. Le 15 mai pour être ainsi jour de gloire pour quelques-uns des sept représentants de la Wapi.

Il est déjà assuré qu’on aura une équipe au second tour, Pommerœul recevant le Pays Vert dimanche. Un duel entre formations qui se connaissent bien puisqu’elles se sont déjà affrontées deux fois en phase régulière du championnat de P3B avec, petite particularité, une rencontre retour qui a eu lieu le week-end passé, Pommerœul s’étant imposé 2-1. La confirmation d’un aller gagné 2-4 chez les Athois! Ne dit-on pas jamais deux sans trois? Même si le Pays Vert ne l’entend pas de cette oreille.

Trois de nos autres qualifiés joueront à domicile. Un Bléharies en grande forme ces dernières semaines aura un bon coup à jouer face à Roux, cinquième de P3D. Même remarque pour la Montkainoise qui, vu les statistiques, partira favorite dans son duel face à Hyon, dernier qualifié en 3B. La Squadra Mouscron défiera Ressaix, deuxième de P3C, au Canonnier. Court déménagement pour les Bleus qui s’invitent dans le stade occupé habituellement par l’Excel! Net avantage à première vue pour les Mouscronnois qui, techniquement habiles, devraient se plaire sur la belle pelouse de la rue du Stade.

Pour Harchies et Néchin, rien ne sera simple à l’extérieur… Dauphins de Hensies en P3B, les Bernissartois n’ont pas eu de chance au tirage, chopant un autre deuxième ayant engrangé plus de points que lui en championnat! Fontaine, c’est du costaud avec ses 72 unités glanées. La mission des troupes de Jean-Charles Fabrel s’annonce difficile. Pour les Néchinois, c’est Forchies, deuxième en P3C. Un adversaire qui pourrait les empêcher de vivre un second tour à la maison face à Pommerœul ou au Pays Vert. À noter que l’on pourrait aussi vivre pour la montée un Squadra-Bléharies! Alors qu’en cas de qualification, Harchies et la Montkainoise joueraient leur place en P2 à domicile le 15 mai.

P4: Saint-Jean toujours accrocheur face à Leuze

Parler de montée avant même le début de la première journée n’aurait pas de sens en P4 car il faudra au minimum gagner quatre fois d’affilée pour espérer accéder à la P3. C’est dire si la route sera longue et parsemée d’embûches pour nos qualifiés. Six évolueront à la maison ce dimanche. Flobecq retrouve Baudour, déjà affronté en championnat de la série C. Les "B" de Molenbaix et Templeuve découvriront Aiseau-Presles B et Marbaix B. Isières B et Rumes en feront de même avec Frasnes B et Momignies.

Retrouvailles entre Leuze-Lignette et Saint-Jean Tournai, adversaires en P4B: 3-3 lors de l’aller à Pipaix; 1-2 au retour à Orcq; deux premiers duels accrochés! Biévène B et Risquons-Tout n’auront pas la tâche facile à Farciennes et Forges. Après le verdict du CP Hainaut dans le dossier Obigies-Brunehaut, c’est ce dernier qui défendra ses chances finalement. Voyage à Hensies B pour les Hollinois! Cela implique que Wez-Guignies B est aussi de la partie avec un déplacement à Buvrinnes.