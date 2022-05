Daniel Pinaton truste les victoires avec un doublé Lutosa-Roc Saint-Pierre

Derrière le trio de tête, on pointe Patrick Storme et Philippe Van Denbosch à 3+19; Mathias et Philippe Vanderslagmolen, à 3+18. Anthony Mascaux et Benjamin Vantieghem se classent ex aequo avec Alexis Mieroux et Marc Vanlinduck, à 3+17. Marcel Liénard et Didier Ducat terminent à 3+12, Michaël Degrande et Céline Rasmont à 3+11 et, dernier des trois victoires, Adrien Conte et Timmy De Bieve sont à 3+4

Au Roc Saint-Pierre d’Antoing, 45 doublettes ont participé au traditionnel tournoi du 1er mai. Daniel Pinaton s’y engage avec Damien Vanneste et ils terminent, sans trop de mal, à 4+37. L’équipe de Massimo Gressiez est à 4+25, Cyprien Wibaut et Kyllian Szymanski terminent troisièmes à 4+21, Valentin et Matthias Dereux complètent, eux, le quartet gagnant. Pour Daniel, c’est un second trophée en deux participations printanières. Quant à Damien, il est aux anges. "Il y a quasiment un an que je n’ai plus joué en tournoi et je n’ai été présent que trois fois aux interclubs. C’est très rare et ça me fait d’autant plus plaisir. On a gagné la première à 13-2 contre Yves Comblet et Claudy Maes, la seconde à zéro. Les deux dernières sont moins simples. On est mené 6-10 par Robert et Lætitia, un couple de Lesquin, mais on passe et la dernière, c’est 13-3, contre un duo de Saint-Amand."