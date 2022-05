D2A féminine: Havinnes doit gagner, puis attendre

Si elles veulent garder une infime chance de se maintenir en N2, les Havinnoises n’ont pas d’autre choix que celui de ne pas perdre à Mons B ce samedi. Histoire de ne pas voir filer leur douzième place, histoire de ne pas chuter en avant-dernière position qui, assurément, les enverrait en P1, série qu’elles avaient quittée en 2019 ! Certes, la douzième place actuelle ne garantit rien, loin de là même, mais au moins, elle vient entretenir un espoir qui reste toutefois aussi étroit que le chas d’une aiguille. Mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, on dit souvent, et pour le maintenir, les troupes de Sandrine Van Herzeele ne peuvent pas perdre dans le derby hennuyer afin de garder la main sur les Dragonnes. Adversaire qu’elles avaient battu 2-0 au match aller, qui avait réalisé des bons mois de février et mars mais qui est rentré dans le rang avec tout dernièrement un revers 15-0. L.D.