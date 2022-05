Barrages P2 et P3: une défaite et c’est fini!

On ne jouera pas que pour la montée ce dimanche puisque certains évolueront pour éviter la descente. Ce sera le cas pour Péruwelz B et Meslin qui peuvent toujours sauver leur peau en P2 mais il faudra pour cela déjà obligatoirement gagner ce week-end. Une première défaite impliquerait la bascule directe ! Les Péruwelziens ont hérité de Vacresse qu’ils reçoivent. Avantage pour les gars de la Verte Chasse ! Les Meslinois ont par contre un long déplacement à se farcir puisqu’ils rendent à Beaumont qui a la fâcheuse tendance à énormément encaisser. Qui sait ? Un cran plus bas, le premier tour des barrages des quatorzièmes classés peut aussi être un couperet. Les battus seront automatiquement condamnés alors que les vainqueurs devront se rencontrer pour éviter le troisième siège basculant. Wez a donc deux matches à gagner pour se maintenir. Le premier est à jouer du côté de Horrues, un adversaire de la P3C, ce dimanche. L.D.