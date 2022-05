Après Thieulain, Isières va affronter Ogy!

Même si Thieulain l’a facilement battu lors de la Super Coupe à Renaix, le néo-Canari ne se fait aucun souci pour Isières. " On a simplement été plus régulier qu’eux. Ils ont eu pas mal de déchets, ce qui a fait la différence. Mais il n’y a aucune surprise chez eux. Rien n’a changé dans leur cinq de base. Cela reste une équipe avec beaucoup de puissance. Il faut toujours l’aborder avec prudence car on sait de quoi les joueurs sont capables. Ils peuvent vite s’enflammer. Surtout qu’ils sont toujours poussés par de nombreux supporters. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils seront présents en play-off." Dimanche, Ogy enchaînera à la maison face à Acoz. Le Gant d’or, Dimitri Dupont, et ses acolytes accueilleront Wieze. Faut-il vraiment vous préciser que les deux luttes débuteront à 15h?